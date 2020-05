13 Reasons Why : la bande-annonce pour la saison finale est là

La populaire série "13 Reasons Why" va tirer sa révérence cette année sur Netflix, avec une quatrième saison sur le point d'être mise en ligne. Pour annoncer son arrivée, la plateforme envoie enfin un vrai trailer qui en montre beaucoup plus sur cette dernière intrigue.

Phénomène à son lancement, 13 Reasons Why a perdu de sa superbe avec ses saisons suivantes mais garde encore ce charme et ce regard assez bien posé sur l'adolescence. Netflix s'apprête à refermer la page avec une dernière salve d'épisodes prévue pour le mois prochain. L'affaire Hannah Baker est refermée depuis un moment mais il reste encore des personnages à suivre, avec leurs doutes, leurs tourments et une évolution qui embrasse un tas de thèmes actuels. La série ne tirera pas trop sur la corde avec une existence allongée pour rien et va s'achever au bout de quatre saisons. À l'image de ce que le premier teaser a laissé voir, on se dirige vers une fin où l'émotion sera de mise. Autant devant que derrière la caméra.

L'émotion devrait dominer mais 13 Reasons Why continuera avec un climat de tension, bien qu'il soit encore compliqué de cerner ce que ces dix épisodes vont raconter. On a laissé plusieurs arcs narratifs en suspend mais rien n'est encore clair sur la teneur de la trame principale. La saison précédente avait fait fort en tuant Bryce et Monty. Après ça, que peut-il encore arriver aux étudiants de Liberty High ? 13 Reasons Why a toujours basé ses enjeux sur des secrets inavoués, sur des éléments cachés qui font un énorme boom lorsqu'ils sont révélés au monde entier. Pour Alex et Jessica, il va falloir continuer de vivre avec le rôle qu'ils ont joué dans la mort de Bruce.

La bande-annonce du final de 13 Reasons Why est arrivée

À quelques semaines de sa diffusion, la saison 4 de 13 Reasons Why obtient enfin une première bande-annonce. Netflix avait annoncé en amont sa diffusion pour être sûr que nous serions au rendez-vous. Ce sprint final promet grandement, avec les ingrédients habituels dans la série. On se demandait justement de quoi il allait être question et les premières secondes entrent dans le vif du sujet avec un tag clamant que Monty a été piégé. Quelqu'un est bien décidé à faire éclater la vérité, au grand dam des responsables. Le trailer risque d'agiter Internet avec des théories dans tous les sens et préparez-vous à un vrai raz-de-marée sur les réseaux sociaux lors de la diffusion le 5 juin prochain.