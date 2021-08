American Crime Story : FX et Ryan Murphy annoncent deux spin-offs

L'hyperactif Ryan Murphy et le network FX ne se quittent pas. Après "American Horror Story" et "American Crime Story", deux nouvelles anthologies vont débarquer. La première abordera des histoires liées au sport et la seconde parlera d'amour.

American Story : le concept continue de s'étendre Malgré son deal avec Netflix, Ryan Murphy ne lâche pas pour autant FX. Les séries American Horror Story et American Crime Story vont d'ailleurs prochainement revenir avec des nouvelles saisons. Ces anthologies se focalisent sur un milieu en particulier (le cinéma de genre et les affaires criminelles) pour raconter à chaque fois des nouvelles histoires. Ryan Murphy en a encore sous la semelle et continue d'être accompagné par FX sur deux nouvelles séries dans la lignée de celles existantes. Un accord vient d'être passé pour lancer American Sports Story et American Love Story. On ne change pas une recette qui gagne et les titres nous indiquent bien qu'on s'inscrit dans la lignée des créations qui existent déjà. De quoi vont parler les spin-offs ? Les projets sont déjà bien avancés puisque l'on connaît les sujets dont il sera question. Dans la première saison d'American Sports Story, le scénario écrit par Stu Zicherman va évoquer Aaron Hernandez, ancien joueur de la NFL à la trajectoire sombre. D'abord érigé en star dans son domaine, il a connu une chute spectaculaire en étant jugé coupable pour le meurtre d'Odin Lloyd. Loin d'être un ange, le joueur est également accusé d'avoir tiré sur son meilleur ami et a été suspecté d'avoir tué deux autres personnes. Condamné à perpétuité, il s'est suicidé en prison à l'âge de 27 ans. Si vous ne connaissez pas le dossier, il peut être très intéressant de s'intéresser à la série quand elle sortira. Pour ceux qui ne voudraient pas attendre, on leur conseille de se tourner vers Du sport au meurtre : Dans la tête d'Aaron Hernandez, une mini-série documentaire en trois épisodes disponible sur Netflix. Du sport au meurtre : dans la tête d’Aaron Hernandez ©Netflix Quant à American Love Story, la série débutera en abordant la relation amoureuse entre John F. Kennedy Jr. et Carolyn Bessette. Les deux ont trouvé la mort en 1999 dans le crash d'un avion, mettant fin à une histoire qui a passionné l'Amérique. Tout n'a pas été rose entre eux, avec notamment les médias qui ont déstabilisé la jeune femme. À tout ça s'ajoute la prolongation d'American Horror Stories pour une seconde saison. Le renouvellement vient également d'être annoncé pour cette anthologie dérivée de celle horrifique. La marque American Story se porte bien, merci pour elle.