Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs : découvrez le premier extrait très alléchant de la série

Netflix a partagé un extrait de l’une des séries les plus attendues de l’année : "Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs". Et les images, très réussies, vont faire grimper encore un peu plus l’impatience autour de cette nouvelle adaptation de la bande dessinée iconique.

Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs, nouvelle adaptation de la bande dessinée culte Septième album de la série de bandes dessinées créée par René Goscinny et Albert Uderzo, Le Combat des Chefs va bientôt arriver sur nos écrans sous la forme d’une mini-série d’animation. Celle-ci a été créée par Alain Chabat, qui a donc fait son retour dans l’univers des célèbres Gaulois, après avoir déjà dirigé le très populaire Mission Cléopâtre. La série Le Combat des Chefs est donc très attendue par les fans de cet univers. Son histoire débute par une erreur d’Obélix. Ce dernier lance accidentellement un menhir sur la tête de Panoramix, provoquant son amnésie. Le Druide est donc incapable de se souvenir de la recette de la potion magique. Aplusbégalix, le chef d’un autre village à la solde des Romains, compte en profiter en provoquant en duel Abraracourcix. Si celui-ci s’incline, son village tombera sous la coupe de Jules César et des Romains. Les Gaulois affrontent les Romains dans le premier extrait Début mars, Netflix a partagé la bande-annonce d’Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs. Un mois plus tard, le service de streaming nous propose de découvrir le premier extrait de la série. Et une nouvelle fois, les images sont très encourageantes. L’extrait met en scène un affrontement entre le village dirigé par Abraracourcix et les Romains. L’occasion d’admirer toute l’inventivité d’Alain Chabat. Car dans la séquence en question, les Gaulois font preuve d’une grande imagination pour repousser les Romains, utilisant toutes sortes de moyens. Les images sont également très colorées, nous promettant une adaptation pétillante de la bande dessinée de René Goscinny et Albert Uderzo. La série sortira à la fin du mois Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs sera visible à la fin du mois sur Netflix. Ses cinq épisodes y sortiront le 30 avril. Après cela, les célèbres Gaulois reviendront dans d’autres longs-métrages. En février 2023, nous vous expliquions qu’un nouveau film d’animation Astérix & Obélix était en préparation. Depuis son annonce, son titre a été révélé. Le long-métrage sera intitulé Le Royaume de Nubie. Il nous proposera donc une histoire inédite. Comme expliqué en avril 2024, un nouveau film en live action est aussi prévu. En revanche, on ne connait pas encore son titre. On ne sait donc pas s’il s’agira également d’une histoire inédite, ou une nouvelle adaptation d’une bande dessinée.