Biohackers : une bande-annonce angoissante pour la saison 2 de la série Netflix

Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de sa série allemande "Biohackers". On y découvre Mia amnésique, qui ne sait plus à qui elle peut faire confiance. Le teaser nous promet un chapitre deux rempli de suspense.

L’intrigue de Biohackers

En août 2020, Netflix a lancé une nouvelle série allemande, un pays qui a lancé de nombreux shows à succès sur la plateforme depuis quelques années. L’intrigue Biohackers suit Mia Akerlund, une étudiante à l’université de médecine. Si elle cache la réelle raison de son choix d’études à ceux autour d’elle, elle cherche à se rapprocher d’une professeure qu’elle soupçonne d’être impliquée dans sa propre mystérieuse tragédie familiale. Mais la jeune femme découvre bientôt que la technologie de pointe du biohacking est utilisée secrètement dans son école. Cette nouvelle technologie provoque bientôt une découverte révolutionnaire. Mais celle-ci pourrait tomber entre de mauvaises mains. Mia va alors devoir choisir son camp.

C’est Christian Ditter qui a imaginé Biohackers. Luna Wedler interprète Mia dans la série. Elle fait face à Jessica Schwarz, qui joue la mystérieuse professeure Tanja Lorenz, dont la jeune héroïne essaie de se rapprocher. Il y a de nombreux mois, nous avions appris que Biohackers aurait droit à une deuxième saison. Et, après des images, celle-ci se dévoile à travers une longue bande-annonce (en une d'article).

Une Mia amnésique dans le teaser de la saison 2 de Biohackers

Dans la saison 1 du show créé par Christian Ditter, Mia avait réussi à exposer les expériences illégales effectuées avec l’ADN. Mais comme le montre le teaser de la saison 2 dévoilé par Netflix, la jeune femme doit faire face à un sérieux problème au début de ce nouveau chapitre : elle est incapable de se rappeler des trois derniers mois de sa vie. Désorientée, la jeune étudiante va alors devoir tenter de se rappeler ce qui lui est arrivé. Et elle va se retrouver entraînée dans une situation qui risque de la pousser à la limite.

Biohackers © Netflix

Les premières images de ce nouveau chapitre nous montrent Mia particulièrement suspicieuse. Alors qu’elle ne se rappelle plus de sa vie récente, elle ne sait pas à qui elle peut faire confiance. La bande-annonce joue sur l’ambiguïté de la situation et maintient le suspense chez le spectateur : comme la principale protagoniste, on ne sait pas ce qui est arrivé au personnage, et donc à qui elle peut se fier. La deuxième saison de la série devrait donc utiliser ce ressort pour entretenir le mystère sur la direction que prendra l'intrigue.

En août dernier, Christian Ditter s’était exprimé sur ce que nous réserverait la saison 2 de Biohackers. Le créateur de la série avait révélé qu’elle s’intéresserait « aux problèmes moraux et éthiques qui entourent le biohacking et l’édition génomique ». Tout un programme. Que l'on pourra découvrir à partir du 9 juillet prochain sur Netflix.