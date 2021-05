Bruno Sanches (HPI) : " On sent qu'Audrey Fleurot vient du théâtre "

Bruno Sanches fait partie du casting de la série à succès "HPI", qui bat tous les records d'audience sur TF1. Le comédien, connu pour son duo avec Alex Lutz dans le programme court "Catherine et Liliane", revient pour nous sur son travail avec Audrey Fleurot, son actualité et ses séries préférées !

Bruno Sanches : De Catherine et Liliane à HPI

Avant de voir aujourd'hui Bruno Sanches dans le succès HPI, le grand public l'a découvert en 2012 grâce au duo humoristique Catherine et Liliane qu'il forme avec Alex Lutz. Diffusé sur Canal +, ce programme court était composé de différents sketchs et de scènes satiriques. Ensemble, Catherine et Liliane, les deux secrétaires de direction, épluchaient et commentaient l'actualité avec dérision sous forme de pastilles humoristiques.

Leurs discussions se sont étalées sur 7 saisons avant de prendre fin en 2019. Lorsque l'on demande à Bruno Sanches si le tandem perruqué est bientôt de retour, il nous répond qu'elles sont actuellement en Argentine et profitent bien de leur tour du monde.

En ce qui concerne la série HPI diffusée sur TF1, Bruno Sanches se glisse dans la peau de Gilles, un policier. Un peu gaffeur, il va mener les enquêtes aux côtés de personnages incarnés par Audrey Fleurot et de Mehdi Nebbou. Ensemble, le trio va tenter d'analyser différentes scènes de crimes. Audrey Fleurot interprète Morgane, le personnage principal.

Cette femme de ménage au haut potentiel intellectuel va intégrer l'équipe et venir secouer toute la brigade avec son attitude et son franc-parler. La comédienne qui vient du théâtre, tout comme Bruno Sanches, est force de proposition.

HPI © ITINERAIRE PRODUCTION / TF1

Elle n'hésite pas à embarquer les autres dans son univers. En effet, Audrey Fleurot a participé à l'écriture du scénario et a même improviser une scène avec le comédien qui se reçoit plusieurs (vraies) gifles. La série HPI a un succès fou et les scénaristes se lancent déjà dans l'écriture de la saison 2.

Bruno Sanches nous parle de séries

Le comédien était également à l'affiche de la série L'École de la vie sur France 2. Ainsi, Bruno Sanches interprétait Léo Costa, un prof d'EPS, meilleur ami du personnage principal, Vincent Picard, prof d'Histoire-géo, incarné par Guillaume Labbé. Il semblerait que Bruno Sanches se soit découvert une vocation :

Être prof, c'est une grosse remise en question et j'adore ça ! T'es face à ton ancien toi et c'est assez génial comme métier".

Guillaume Labbé et Bruno Sanches sur le tournage de L'Ecole de la vie © D.R.

Grand fan de l'acteur Robin Williams, Bruno Sanches aime "passer du rire aux larmes" et cela se ressent dans ses rôles, mais aussi dans ses goûts en termes de séries. Il est a été bouleversé par la série It's a sin, qui suit cinq jeunes londoniens dans les années 80 en pleine explosioncde l'épidémie du VIH. C'est également un amateur de comics, il a adoré Wandavision, mais aussi The Falcon & The Winter Soldier et...il aurait adoré jouer dans la célèbre série Friends !