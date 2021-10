Cowboy Bebop : une bande-annonce jazzy pour la série Netflix

"Cowboy Bebop" sera disponible sur Netflix le 19 novembre. À quelques jours de la diffusion de la série, découvrez la bande-annonce dévoilée par la plateforme de streaming.

L'anime Cowboy Bebop adapté par Netflix

En 2018 Netflix annonçait le développement d'une série live Cowboy Bebop. A l'origine, il s'agit d'une série d'animation adaptée du manga éponyme. Réalisé par Shinichiro Watanabe, cet anime Cowboy Bebop est devenue culte à la fin des années 1990 avec son style influencé par le jazz et le film noir dans un univers de science-fiction.

L'histoire se déroule en 2071 et suit l'équipage du vaisseau spatial Bebop : des chasseurs de primes nommés Spike Spiegel, Faye Valentine et Jet Black. Trois ans après l'annonce, on découvrira enfin les personnages sous les traits de John Cho, Daniella Pineda et Mustafa Shakir, qui ont obtenu les rôles principaux de la série Netflix.

Au programme de la série

Jusqu'à présent la plateforme de streaming avait dévoilé le générique de Cowboy Bebop, un teaser délirant, mais pas de véritable bande-annonce. On avait bien pu se faire une idée de l'esthétique de la série avec ces premières images, mais il nous manquait quelque chose de plus concret. C'est désormais chose faite puisque Netflix a enfin dévoilé la bande-annonce (en une d'article).

On découvre ainsi Spike en train de discuter avec Ana, incarnée par Tamara Tunie. Il présente le contexte de la série. Il a trouvé un coéquipier, Jet Black, et est devenu un chasseur de primes. Mais Ana évoque son passé trouble (avec Vicious et Julia) et donc déjà une des problématiques probables de la série.

Cowboy Bebop ©Netflix

Puis les choses s'accélèrent avec l'arrivée de Faye qui propose au duo de faire équipe avec elle. Les adeptes de l'anime Cowboy Bebop savent qu'elle aura tendance à faire des mauvais coups à Spike et Jet Black au début, mais rien de bien méchant. Suffisant néanmoins pour agacer fortement Spike qui aimerait bien l'éliminer.

Cette bande-annonce de Cowboy Bebop est enfin l'occasion de se faire une meilleure idée sur la direction artistique de la série. On vous laisse vous faire votre avis sur cet élément, en attendant la diffusion sur Netflix le 19 novembre. Vous pouvez également (re)découvrir l'anime disponible désormais sur Netflix.