Cyberpunk 2077 : une série d'animation en préparation chez Netflix

"Cyberpunk 2077" est l'événement vidéoludique dont tout le monde va parler en fin d'année 2020. Netflix s'engouffre dans la brèche en annonçant qu'une série animée dans le même univers allait voir le jour en 2022, avec la participation du studio CD Projekt Red.

Cyberpunk 2077 en jeu et série

Maintenant que The Last of Us 2 est disponible, l'autre gros titre à venir cette année est Cyberpunk 2077. En plus du jeu qui doit sortir le 19 novembre 2020, Netflix vient d'annoncer qu'une série animée dérivée du même univers était en préparation. Une petite vidéo pour présenter le projet est à découvrir en une d'article.

Titrée Cyberpunk : Edgerunners, la série va se dérouler dans le même monde mais n'aura rien à voir avec la trame du jeu. Durant dix épisodes, nous allons suivre un jeune protagoniste qui devient à son tour un mercenaire dans une ville rongée par la délinquance. Il sera question de technologies, de modifications corporelles et de nombreux autres thèmes abordés sur les consoles. Un complément qui risque d'être bienvenu pour prendre le monde de Cyberpunk 2077 par un autre bout.

La série sera développée avec le Studio Trigger et Hiroyuki Imashi, très connu dans son domaine, est désigné responsable de la mise en scène. La diffusion de la série n'étant pas prévue avant 2022, on aura bien le temps de poncer le jeu avant ça pour s'imprégner pleinement de ses codes. Netflix enchaîne les grosses annonces, celle-ci arrivant après le teaser de la collaboration avec PNL.

Pourquoi Cyberpunk 2077 est LE jeu à surveiller ?

Le RPG futuriste à la première personne de CD Projekt Red est surveillé avec une attention particulière car les antécédents du studio polonais jouent en sa faveur. Son travail sur la trilogie The Witcher laisse penser que cette nouvelle expérience sera folle, bien que différente sur de nombreux points. Cyberpunk 2077 se déroule dans la ville de Night City, dans un futur où les hommes peuvent avoir des capacités augmentées à l'aide de modifications corporelles (comme dans le film Upgrade). Le joueur sera lâché dans ce monde qui promet d'être riche, avec beaucoup de trames annexes, de lieux à fouiller et de figures à rencontrer. Attendu comme le mastodonte qui va contenter les fans du genre, Cyberpunk 2077 a la lourde tâche de passer après The Witcher 3, l'un des meilleurs jeux de ces dernières années.