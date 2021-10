Demain nous appartient : Jim est arrêté par la police

La police s'inquiète de la disparition suspecte de Marjorie dans "Demain nous appartient". Évidemment Jim, son ex-compagnon, est la première personne arrêtée. Et si Anna, la maîtresse de ce dernier, était elle aussi impliquée ? (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : qui a tué Marjorie ?

Marjorie, la conjointe de Jim dans Demain nous appartient, a vu rouge dès qu'elle a appris son infidélité. En effet, cette dernière a réalisé que Jim fréquentait sa psychologue, Anna Delcourt. Elle a fait éclater un scandale qui a provoqué la mise à pied d'Anna, et comme si cela ne suffisait pas, la jeune femme a déposé une main courante contre elle. Anna est complétement dépitée, elle ne tolère pas le comportement enragé de Marjorie. Suite à cela, Jim a décidé de quitter sa femme. Il lui a même ordonné de laisser Anna tranquille, mais une violente dispute a éclaté...

Plus tard dans la journée, Marjorie appelle le commissariat de Sète, en pleine crise de panique, elle demande de l'aide. Alertée par ses cris de détresse la police décide d'intervenir immédiatement. Sur place, ils découvrent des taches de sang devant l'entrée puis à l'intérieur dans le salon. La brigade se lance donc à la recherche de Marjorie. Ils pensent que son corps a été traîné ailleurs. Jim est donc la première personne suspectée.

Anna est-elle impliquée ?

De son côté Karim, le compagnon d'Anna ne souhaite pas expliquer la situation à son supérieur, Martin. Il fait comme s'il ne connaissait pas l'enquête, mais cela ne dur pas longtemps avant que le commandant Constant découvre la supercherie. Il apprend donc que Marjorie a porté plainte contre Anna. Heureusement, ils arrivent vite à mettre la main sur Jim qui est immédiatement interpellé. Le journaliste donne des détails sur sa relation complexe avec Marjorie. Une violente dispute a éclaté entre eux et les assiettes ont volé, la jeune femme lui a même jeté un vase à la figure.

Cependant, toutes ses explications ne collent pas vraiment avec les témoignages recueillis par les policiers. De plus, la voiture de Marjorie a été retrouvée complétement abandonnée en plein milieu de la garrigue. Anna commence à se poser de plus en plus de questions : Et si Jim était une personne violente ? Aurait-il tué sa femme afin qu'elle le laisse tranquille ? Une chose est sûre, Marjorie a bien été assassinée. Le coffre de sa voiture est taché par une énorme flaque de sang. Mais ce n'est pas tout, un cheveu blond est retrouvé également. La police lance la recherche et ce cheveu correspond bien à l'ADN d'Anna Delcourt...