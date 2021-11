Demain nous appartient : replay de la semaine en avance (Ep 1047 à 1051)

On revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Demain nous appartient". Tromperies, disputes, amours, enquêtes, vous saurez absolument tout ce qu'il se passe à Sète. (Attention SPOILERS de l'épisode 1051)

Demain nous appartient : Karim est en prison

La semaine a commencé fort dans Demain nous appartient. Karim ne supporte plus les remarques de Jim, qui prend un malin plaisir à le chercher. Le brigadier a craqué et une violente bagarre a eu lieu au Spoon. Karim a été immédiatement mis à pied et sorti de l'enquête. Mais le sort s'acharne contre lui. En effet, le soir même de leur dispute explosive, Jim est retrouvé mort dans la forêt. Il a été assommé derrière la tête. Tout porte à croire que Karim est le coupable.

Ses collègues le défendent, mais c'est une équipe de police venue tout droit de Montpellier qui va prendre en charge l'enquête afin d'être le plus impartial possible. Karim a toutes les charges contre lui. Les policiers retrouvent chez lui un jean taché par le sang de Jim. Sans plus attendre le flic de Sète est envoyé en prison.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Anna peut enfin sortir

Anna vit un réel enfer en prison. Elle ne se nourrit plus et perd ses cheveux par poignées. Son avocate est très inquiète pour sa santé. Elle demande à ce que sa cliente voie un médecin. Elle a très peur qu'elle commette l'irréparable. Anna est en train de faire une sévère dépression. Grâce à l'aide de Xavier Meffre, le procureur, la détenue va pouvoir sortir de prison à condition qu'elle porte un bracelet électronique.

Désormais de retour dans sa famille auprès de sa mère et de sa sœur Chloé, Anna se sent mieux. Cependant, son avocat semble toujours très inquiète. Et si Anna était en danger ? En effet, tout porte à croire qu'une personne tente de faire tomber Karim et Anna. C'est bel et bien le cas, en effet, c'est avec stupeur que nous découvrons que Marjorie n'est pas morte. Elle est de retour dans Demain nous appartient, et son désir de vengeance est plus fort que tout. C'est elle qui a manigancé tout depuis le début, afin qu'Anna et Karim croupissent en prison.

Léo est tiré d'affaire

Lors d'une énième querelle entre ses frères, le petit Léo s'effondre au sol. Une fois amené à l'hôpital, il est pris en charge par le nouveau pédiatre Benjamin. Toute la famille Roussel se fait un sang d'encre. Effectivement, les nouvelles ne sont pas bonnes, le petit garçon est atteint d'une méningite bactérienne. Les médecins font tout pour essayer de faire baisser sa fièvre. Jordan est au plus mal, il est très déstabilisé par ce qui arrive à son petit frère. Il trouve tout de même du réconfort auprès de son ennemie jurée, Jahia. Ensemble, ils échangent un baiser.

Le Docteur Daunier est intolérant au gluten

William Daunier héberge sa sœur Bénédicte, qui est naturopathe, pour quelque temps. Cette dernière ne cesse de l'exaspérer avec ses remarque sur l'écologie, le bien-être, le développement durable, etc. Mais le médecin prend sur lui et se moque gentiment d'elle. Cependant, depuis quelque temps, ce dernier a constamment mal au ventre. Bénédicte lui conseille donc de faire un test d'intolérance au gluten afin d'en être certain. Sans surprise, le test est positif, mais William préfère se taire plutôt que de ravaler sa fierté devant sa sœur.

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.