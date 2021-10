Demain nous appartient : replay de la semaine en avance (Ep1042 à 1046)

On revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Demain nous appartient". Tromperies, disputes, amours, enquêtes, vous saurez absolument tout ce qu'il se passe à Sète. (Attention SPOILERS de l'épisode 1046)

Demain nous appartient : Alex et Chloé

Depuis qu'ils ont retrouvé leur fille Judith saine et sauve, Alex et Chloé se sont terriblement rapprochés dans Demain nous appartient. L'ancien couple emblématique de la série s'est reformé en secret. Les deux ex se fréquentent à nouveau et cèdent même à la tentation. Tant pis pour Xavier et Flore (qui ne se doutent de rien), leur amour est plus fort que tout. Les deux tourtereaux se retrouvent donc en cachette, mais c'est un exercice difficile. En effet, Judith a failli les surprendre au lit, Alex a été obligé de se cacher dehors, nu comme un ver, sous la pluie.

Les amants secrets ne cessent d'être interrompus continuellement lors de leurs retrouvailles charnelles. Mais leur soudaine complicité a attiré l'attention de Raphaëlle, l'ex-femme de Xavier. Lors du repas organisé par Judith, l'avocate s'est penchée pour récupérer sa serviette tombée au sol. C'est à ce moment-là qu'elle a vu, sous la table, les mains de Chloé et Alex entrelacées.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Un nouveau docteur à l'hôpital

Victoire souhaite reprendre du service à l'hôpital. Après avoir subi une opération du cœur, la jeune médecin se sent enfin d'attaque pour reprendre son poste. Mais avant cela, elle souhaite se rassurer et reprendre confiance en elle, en vérifiant si elle plaît toujours aux hommes malgré sa cicatrice. Victoire s'est donc inscrite sur une appli de rencontre avec un faux nom et elle a matché avec le premier venu. Le lendemain, elle rencontre Benjamin avec qui elle se montre très directe. Ensemble, ils se rendent dans une chambre d'hôtel.

Victoire ne semble finalement pas si à l'aise que ça avec son nouveau corps. Il la rassure et la jeune femme finit par se laisser aller dans ses bras, tout en aillant un peu de retenu. Après ça, Victoire coupe court à la conversation. La docteure retourne donc à l'hôpital pour informer Flore, la directrice, de son retour imminent. C'est à ce moment-là, qu'elle lui présente Benjamin le nouveau pédiatre de l'hôpital. Victoire fait mine de ne pas le connaître et se présente à lui avec son vrai prénom.

Le mystérieux meurtre de Marjorie

Marjorie, la conjointe de Jim, a vu rouge dès qu'elle a appris son infidélité. En effet, cette dernière a réalisé que Jim fréquentait sa psychologue, Anna Delcourt. Elle a fait éclater un scandale qui a provoqué la mise à pied d'Anna, et comme si cela ne suffisait pas, la jeune femme a déposé une main courante contre elle. Suite à cela, Jim a décidé de la quitter. Mais il semblerait que les choses aient mal tourné. La police a reçu un appel de détresse de Marjorie.

Une fois sur place, ils ont constaté des traces de sang, partout dans le salon et dans l'entrée. Jim est immédiatement interpellé. Il parle de la violente dispute, mais rien de plus. Il ne sait pas où est Marjorie. Plus tard, la police retrouve la voiture de la jeune femme abandonnée. L'intérieur du coffre est tâché de sang. Les analyses scientifiques révèlent également qu'un cheveu appartenant à Anna a été retrouvé dans le véhicule. Est-elle impliquée dans cette affaire de meurtre ?

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.