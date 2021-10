Demain nous appartient [SPOILERS] : ce qui vous attend cette semaine (Ep 1042 et 1043)

Découvrez en avance ce que vous réserve le feuilleton "Demain nous appartient" sur TF1. Le programme de cette semaine est chargé : Anna se fait harceler par Jim, le couple Chloé, Alex se reforme et les Moreno se questionnent sur leur fortune. CinéSéries vous dit tout sur les épisodes de lundi et mardi 1042 et 1043. Attention résumés avec SPOILERS !

Demain nous appartient : Anna a des ennuis

Karim a découvert l'infidélité d'Anna dans Demain nous appartient. Hors de lui, il décide de faire ses valises et de la quitter. Anna est sous le choc. Elle a passé la journée à repousser Jim qui n'a cessé de lui envoyer des textos. Ce dernier se montre de plus en plus insistant. Il est même venu jusque devant chez elle. Anna décide donc de mettre un peu de distance.

Côté travail, Anna reçoit Marjorie Collier pour une première consultation. Cette jeune femme traverse une vraie crise de couple et craint que son histoire d'amour prenne fin. La psychologue lui conseil donc d'en parler avec son conjoint et de revenir avec lui.

Parallèlement à cela, Jim continue de lui envoyer des messages, il espionne même son domicile. En fin de journée, le journaliste rentre chez lui et on découvre qu'il est en couple avec Marjorie...

Les Moreno en ont marre

Christelle n'est pas très concentrée au travail entre prise de rendez-vous "bien-être", pose de vernis, et feuilletage de magazine, l'assistante sociale est très distraite. Son comportement agace énormément Marianne, qui ne manque pas de lui faire remarquer que son attitude est déplacée. Christelle aimerait arrêter de travailler et vivre sur sa fortune.

De son côté, Sylvain est appelé au Spoon pour déboucher un évier. Mais devant les piques incessantes de Vanessa, Sylvain décide de l'envoyer balader et lui dit de trouver un autre plombier. En rentrant, il discute avec Christelle et cette dernière a changé d'avis : elle souhaite conserver son travail (malgré les remarques de Marianne) afin de garder les pieds sur terre.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Alex et Chloé se cachent

Judith peut enfin sortir de l'hôpital. La jeune fille est un peu chamboulée, car Noa souhaite quitter la ville. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses parents qui se montrent très présents et unis depuis son enlèvement. Le couple emblématique de Demain nous appartient s'était reformé le temps d'une escapade amoureuse dans une des chambres de l'hôpital.

Cholé ne trouve pas cela raisonnable du tout. Elle est en couple avec Xavier Meffre et Alex est avec Flore. Cependant, l'ostréiculteur est toujours autant sous le charme de Chloé et lui fait bien comprendre. Ils vont donc tenter de se revoir en cachette et il se pourrait bien qu'ils se fassent surprendre...

Roxane et Sara se marient

Roxanne se sent mal depuis qu'elle est rentrée. En effet, la jeune femme n'aime pas être dans un endroit clos et elle fait beaucoup de cauchemars. Elle a même eu un mouvement de recul quand sa compagne Sara a essayé de la prendre dans ses bras. Roxane va donc rassurer Sara en lui faisant une belle déclaration d'amour et elle va même lui proposer de l'épouser. C'est à ce moment-là que Sara sort de sa poche un écrin avec une bague de fiançailles. Les deux femmes ont eu la même idée.

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.