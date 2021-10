Demain nous appartient [SPOILERS] : ce qui vous attend cette semaine (Ep1037 et 1038)

Découvrez en avance ce que vous réserve le feuilleton "Demain nous appartient" sur TF1. Le programme de cette semaine est chargé : l'identité du kidnappeur est enfin dévoilée, Anna est perdue et Bart trouve enfin une bonne serveuse. CinéSéries vous dit tout sur les épisodes de lundi et mardi (1037 et 1038). Attention résumés avec SPOILERS !

Demain nous appartient : Anna est attirée par Jim

Anna a récemment rencontré Jim, un admirateur qui est journaliste dans Demain nous appartient. Il est très intéressé par son travail et par elle. Il n'hésite pas à la draguer ouvertement. Ils se retrouvent au Spoon, Jim explique qu'il a eu son contact via Nassim, une connaissance en commun. Le journaliste avoue qu'il ne l’a pas appelée pour des raisons professionnelles, mais juste parce qu’il avait envie de la voir. Anna est assez mal à l'aise, et lui dit qu'elle a un compagnon, ce qui ne dérange pas Jim.

Plus tard, dans la journée, une dispute éclate entre Anna et Karim. Ce dernier laisse parler sa jalousie en voyant Anna regarder des photos de son ex, Mathieu. Karim pense qu'Anna l'a trompé pendant ses nombreux déplacements. Toutes ces accusations révoltent la jeune femme qui préfère partir. Le soir, elle retrouve Jim pour une balade sur la plage, celui-ci continue de lui faire des avances. Anna panique et s'en va, car elle a peur de faire n'importe quoi.

Demain nous appartient ©TF1 Production

On connaît l'identité du kidnappeur

Judith et Roxane sont toujours séquestrées et mortes de peur. Noa est interrogé une nouvelle fois, mais il est très vite sorti d'affaire grâce à son avocate Raphaëlle, mandatée par Yvan Josse. Le jeune homme est très inquiet pour sa copine. De plus, Judith est diabétique, ses jours sont donc comptés. Tout le monde est très inquiet, surtout Chloé qui en veut à l'ex femme de Xavier d'avoir fait sortir Noa.

Judith est seule dans une pièce, mais elle peut communiquer avec Roxane qui ne se trouve pas très loin. Du côté de Roxane, l’homme continue son rituel en l’habillant et en la maquillant devant des bougies. La musique retentit, et ce mystérieux kidnappeur se dévoile enfin. C’est Yvan Josse, il appelle Roxane « Assia mon amour ». L'homme essaie désespérément de revivre son passé et choisit ses victimes pour leur ressemblance avec cette Assia.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Bart a trouvé sa serveuse idéale

Louise doit quitter le Spoon en urgence. En effet, Aurélien a eu un accident de scooter et il s'est fracturé le bassin. Le jeune homme, actuellement chez son père, doit se faire opérer au plus vite. Louise décide de tout lâcher pour le retrouver. Bart est désormais seul avec Vanessa pour gérer le restaurant. Il est complétement débordé et Audrey qui vient tout juste de se faire virer, décide de lui donner un coup de main.

Il demande donc à Audrey de venir travailler au Spoon. Cette dernière est ravie, ce nouvel emploi tombe à pic. De plus, elle propose à Vanessa des plats simples, comme le maquereau au vin blanc avec des pommes de terre. Au début réticente, Vanessa finit par accepter et se lance dans de la "confort food" et du "batch cooking".

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.