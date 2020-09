Dix pour Cent saison 4 : découvrez le teaser et la date de diffusion

France 2 vient d’annoncer à travers un teaser la date de diffusion de la quatrième saison de sa série phare "Dix pour Cent". Les premiers épisodes seront à découvrir le 21 octobre prochain sur la chaîne. Attention car cet article contient des spoilers sur la saison 3 !

Des agents d’acteurs au cœur de Dix pour Cent

Lancée sur France 2 en 2014, Dix pour Cent offre un regard original sur les dessous de la célébrité. La série est centrée sur Andréa, Mathias, Gabriel et Arlette, quatre agents artistiques aux personnalités hautes en couleur qui se battent chaque jour pour trouver les meilleurs rôles pour leurs prestigieux clients et sauver leur agence suite à la mort subite de son fondateur. Leurs vies personnelles compliquées se mêlent à leur travail, et Camille, la fille illégitime de Mathias, âgée de 22 ans, débarque un jour à Paris à la recherche d’un emploi. Celle-ci va alors découvrir le quotidien de l’agence à travers et nous le faire partager à travers son regard naïf.

Dix pour Cent a été imaginée par Fanny Herrero, et Cédric Klapisch a été impliqué sur la première saison en tant que directeur artistique, réalisant même deux épisodes. Ce sont Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel et Liliane Rovère qui y jouent respectivement Andréa, Mathias, Gabriel et Arlette, tandis que Fanny Sidney prête ses traits à Camille. Parmi les principaux personnages secondaires, on peut y voir Stéfi Celma dans le rôle de Sofia, Nicolas Maury dans celui d’Hervé, Laure Calamy, qui y interprète Noémie, et Assaâd Bouab, qui y incarne Hicham. L’un des attraits de la série est la liste impressionnante de stars qui y apparaissent chaque saison, généralement pour un épisode. On avait ainsi pu voir dès la première saison des acteurs tels que Cécile de France, Audrey Fleurot, Nathalie Baye ou Gilles Lellouche, et d’autres au nom tout aussi prestigieux avaient tenu un rôle lors des deux suivantes.

Dix pour Cent saison 4 : enfin une date !

Deux ans après la diffusion de la troisième saison, France 2 vient d’annoncer la date de diffusion des premiers épisodes du tant attendu quatrième chapitre de Dix pour Cent, que l’on pourra donc découvrir dans un peu moins d’un mois. C’est sur son compte Twitter que la chaîne a dévoilé un court teaser de cette quatrième saison, qui met d’abord brièvement en scène les personnages de Mathias et Noémie avant de dévoiler sa date de lancement. Il s'agit du 21 octobre 2020.

L’intrigue du nouveau chapitre de Dix pour Cent reprendra quatre mois après qu’Andréa est devenue la nouvelle Directrice Générale d’ASK. Si avoir le pouvoir lui plaît, son travail lui prend énormément de temps puisque l’agence se retrouve de nouveau en situation délicate à cause du départ potentiel de tous les talents de Mathias. Dans le même temps, ce dernier et Noémie réservent une surprise sur leur futur après ASK et tous les agents sont en embuscade. Camille doit aussi s’adapter à son nouveau rôle d’agent de Sofia, et va devoir faire la part entre travail et amitié. Enfin, Hervé va lui aussi être confronté à une nouvelle situation lorsqu’il se verra proposer de passer pour la première fois devant la caméra, et ses certitudes vont alors s’en trouver ébranlées.

La liste des guest stars de ce quatrième chapitre a d’ores-et-déjà été annoncée, et là encore, la nouvelle saison de Dix pour Cent bénéficiera de l’apparition d’un nombre impressionnant d’acteurs réputés. On pourra entre autres y voir Sandrine Kiberlain, Jean Reno, José Garcia, Charlotte Gainsbourg et même la célèbre interprète d’Ellen Ripley dans la saga Alien elle-même, Sigourney Weaver !