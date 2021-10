Dr. Brain : un trailer tendu pour la série SF coréenne de Kim Jee-woon

Après "Squid Game" sur Netflix, au tour d'Apple de proposer un programme coréen avec "Dr. Brain". Une série réalisée par Kim Jee-woon ("J'ai rencontré le Diable") qui se dévoile avec une bande-annonce.

La Corée est aussi sur Apple

Ce n'est pas nouveau que les programmes coréens sont de qualité. Mais depuis peu ils sont particulièrement en vue. Sorti en 2019 en France, Parasite a remporté la Palme d'or au festival de Cannes, quatre Oscars (dont meilleur film et meilleur réalisateur pour Bong Joon-ho) et le César du meilleur film étranger. Plus récemment, Netflix a une nouvelle fois vu juste avec Squid Game qui cartonne dans le monde entier depuis sa mise en ligne. Et on vous invite également à découvrir My Name, toujours sur la plateforme de streaming. Mais il n'y a pas que Netflix qui a décidé d'aller piocher du côté de la Corée du Sud. Avec Dr. Brain, c'est au tour d'Apple TV+ de tenter le pari.

La série raconte l’histoire de Sewon (Lee Sun-kyun), un brillant scientifique spécialiste du cerveau. Après avoir vécu une tragédie qui a coûté la vie à sa famille lors d’un mystérieux accident, il est prêt à tout pour découvrir ce qui s’est passé et résoudre ce tragique mystère. Il connecte alors son cerveau à ceux de personnes mortes pour explorer leurs souvenirs et ainsi trouver des indices.

Dr. Brain ©Apple TV+

Un star et un grand réalisateur pour Dr. Brain

Le concept de Dr. Brain a de quoi intriguer. Et comme on peut le voir dans la bande-annonce dévoilée par Apple (en une d'article), la série va avant tout lorgner du côté du polar. Une ambiance tendue se fait ressentir sur ces premiers images avec ces souvenirs choquants que va vivre Sewon au cours des six épisodes. Mais si on s'intéresse à cette série, c'est aussi en grande partie pour la personne présente à la réalisation : Kim Jee-woon. Le cinéaste est un faiseur très efficace. Il l'a prouvé avec le fascinant Deux sœurs (2003), puis avec le film de vengeance nerveux qu'est A bittersweet Life (2005). Et si en 2008 il offrait une réjouissante comédie d'action sur fond de western avec Le Bon, la Brute et le Cinglé, c'est probablement avec J'ai rencontré le Diable (2010) qu'il a le plus marqué les esprits.

Après le décevant Illang : La Brigade des loups (2018), disponible sur Netflix, on est curieux de voir de quoi il est capable avec le format long de Dr. Brain. La série contient également en tête d'affiche un nom important du cinéma coréen avec Lee Sun-kyun. Le comédien jouait le père de la riche famille de Parasite. Et avant cela, il était un policier corrompu dans le génial Hard Day (2014). Avec ce réalisateur et cet acteur, voici déjà deux très bonnes raisons de découvrir Dr. Brain. Pour cela rendez-vous le 3 novembre sur Apple TV+.