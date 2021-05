Dwayne Johnson est président dans le teaser des prochains épisodes de Legends of Tomorrow saison 6

Dwayne Johnson président des Etats-Unis ? Pour "Legends of Tomorrow" c'est tout à fait envisageable. La série va prochainement s'amuser de cette hypothèse avec un épisode de la saison 6 qui se déroulera en 2045.

Legends of Tomorrow de retour pour une saison 6

Legends of Tomorrow a été lancé en 2016 par la CW. Spin-of d'Arrow, la série a vite trouvé la bonne méthode pour s'éloigner du style de la série-mère et proposer quelque chose de drôle, décalé et original. On y suit les Légendes, des "super-héros" pas très doués qui doivent corriger des erreurs temporelles.

La saison 6 de Legends of Tomorrow a débuté aux Etats-Unis depuis le 2 mai. Au programme, les Légendes vont devoir parcourir encore une fois le temps mais cette fois à la recherche d'aliens. En effet, Sara a été enlevée dans un vaisseau spatial et en tentant de s'échapper elle a libéré tout un tas de créatures qui ont atterri à différentes périodes de l'Histoire. Ainsi, alors qu'elle cherche un moyen de retrouver son groupe, ces derniers vont se balader dans le passé et le futur en espérant trouver des éléments qui les mèneront à leur cheffe. L'un des épisodes à venir se déroulera en 2045 et fera un drôle de clin d'œil à la star Dwayne Johnson.

Un drôle de clin d'œil à Dwayne Johnson

En effet, une vidéo promotionnelle diffusée par la CW donne des précisions sur la suite de la saison avec des nouvelles images, mais également une courte interview de la productrice Keto Shimizu. On y voit donc un passage de l'épisode supposé se dérouler à Hollywood en 2045. Et dans ce futur, on apprend que Dwayne Johnson sera président des Etats-Unis ! De quoi laisser perplexe Nate qui ironise sur la possibilité que John Cena soit son Chef de cabinet. Le genre de référence amusante qu'on trouve souvent dans Legends of Tomorrow. Mais c'est cette fois d'autant plus pertinent que des rumeurs émettent régulièrement l'hypothèse que "The Rock" puisse se présenter aux élections américaines.

Legends of Tomorrow ©The CW

Le comédien est l'une des plus grandes stars hollywoodiennes actuellement, considéré comme une personnalité très sympathique. Étant donné que d'autres avant lui se sont lancés dans la politique (Arnold Schwarzenegger est devenu gouverneur de Californie et le président Ronald Reagan a débuté comme acteur), on se dit après tout pourquoi pas. Et l'acteur lui-même semble y penser.

Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Mais l'avenir nous dira si Legends of Tomorrow avait bien prévu le futur, comme son parfois parvenu à le faire Les Simpson. En attendant, on se contentera de l'univers fictif imaginé par la série.

Les cinq premières saisons de Legends of Tomorrow sont disponibles sur Netflix.