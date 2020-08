Flash : une bande-annonce pour la saison 7

La CW a dévoilé la bande-annonce de la saison 7 de "Flash". On y retrouve un héros bien moins en forme que d'habitude. Ce qui est loin d'être le cas des ennemis qui lui feront face.

Flash en panne de batterie

DC a profité de son événement DC FanDome pour dévoiler la bande-annonce de la saison 7 de Flash. On y retrouve un héros à bout de souffle, dont le pouvoir s'amenuise. Autour de lui, Iris souffre également de son voyage dans le miroir avec son double. Quant à la fraîchement libérée Eva, elle se prépare à semer la zizanie en ville avec son armée. Le pauvre Barry va donc à nouveau avoir du pain sur la planche pour sauver ceux qu'il aime. Une tâche ardue quand on est privé de pouvoir.

Nous suivons dans le show le personnage de Barry Allen, un homme doté de super-vitesse depuis qu'il a été frappé par la foudre. Flash est une série diffusée sur la CW depuis 2014. Elle fait partie du Arrowverse aux côtés d'autres shows de la chaîne. On y retrouve les séries Arrow, Supergirl, Batwoman, Black Lightning et DC's Legends of tomorrow.

Au casting, nous y retrouvons Grant Gustin, Candice Patton, Carlos Valdes, Danielle Panabaker, Tom Cavanagh, et Jesse L. Martin.

Une saison 7... sans images de la saison 7

C'est en effet la particularité de cette bande-annonce : elle ne contient aucune image de la saison à venir. Elle est néanmoins constituée de séquences inédites de l'épisode 20 de la saison 6. Ce final n'a toujours pas été diffusé à la télévision. Cependant, cette bande-annonce annonce exactement la situation dans laquelle la saison 7 commencera. Le showrunner de Flash, Eric Wallace, a confié que la production savait exactement où elle se dirigeait et que les images ici diffusées contenaient des spoilers importants. Il faudrait néanmoins, pour les découvrir, connaître les tenants et les aboutissants de la saison à venir.

Comme de nombreux films et séries avec elle, la production de la nouvelle saison avait été stoppée net à cause de l’épidémie de Covid-19 en début d'année. Elle devrait reprendre dans les semaines à venir dans des conditions sanitaires adaptées.

La saison 7 de Flash sera diffusée en 2021 sur la CW.