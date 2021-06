Friends The Reunion : dans une scène coupée, Rachel goûte son diplomate

À l'occasion de la "Friends Reunion", Jennifer Aniston a eu la surprise de voir débarquer sur le plateau la réplique parfaite du fameux diplomate de Rachel, auquel elle a enfin pu goûter. Si la séquence a été coupée au montage de la version finale, la vidéo est disponible en ligne, et on vous propose de la découvrir ci-dessus.

Friends The Reunion : vous reprendrez bien un peu de nostalgie ?

Attendue de pied ferme par les fans de la série culte, Friends : The Reunion a enfin été diffusée le 27 mai dernier aux USA sur HBO Max et en France sur Salto. Le gros point fort de cette émission est qu'elle a été enregistrée dans les décors cultes de Friends, spécialement recréés pour l'occasion. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle nous a offert une bonne dose de nostalgie.

Friends : The Reunion © HBO Max

Voir les six acteurs retourner là où tout avait commencé il y a quasi 30 ans, c'était émotionnellement très puissant. En plus de rejouer certaines séquences cultes de la série, le cast s'est également livré à des confessions sur les coulisses (dont une relation inconnue entre deux acteurs) et a eu droit à quelques surprises. Une d'elles a malheureusement été coupée au montage, mais a fait son apparition en ligne il y a quelques jours.

Jennifer Aniston goûte au diplomate de Rachel

Parmi les scènes les plus cultes de Friends, il y a celle de la dégustation de l'infâme diplomate de Rachel dans l'épisode 9 de la saison 6. Souvenez-vous : à l'occasion des fêtes de Thanksgiving, les six amis, ainsi que les parents de Monica et Ross s'étaient réunis autour d'un bon repas. Enfin, "bon", c'était sans compter sur le dessert qu'avait préparé Rachel. Suite à deux pages collées dans son livre de cuisine, cette dernière avait mélangé deux recettes. Résultat : ce qui devait être un délicieux gâteau s'est transformé en hybride sucré/salé à base de crème fouettée, biscuits, confiture, viande de boeuf et petits pois. Ne souhaitant pas la vexer, tous les convives ont dégusté le gâteau, ce qui a conduit à une séquence culte qu'on vous propose de revoir ci-dessous :

Seule Rachel n'a pas eu la chance de goûter à cet ovni culinaire. Un oubli qui a été réparé lors de Friends : The Reunion dans une séquence malheureusement coupée au montage (mais disponible dans la vidéo en tête d'article). Comme prévu : ça n'a pas l'air très bon. Elle avoue quand même avoir enlevé la viande de boeuf et s'être contentée de manger la crème fouettée.

Si vous n'avez pas encore vu l'émission, sachez que TF1 la proposera en prime time le 24 juin prochain.