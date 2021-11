Game of Thrones : une actrice fait des révélations sur les scènes de sexe de la série

Il est inutile de rappeler que « Game of Thrones » fait sans nul doute partie des plus grandes séries des années 2010. Cependant, tout ne fut pas parfait, loin de là, à commencer par les scènes de sexe qui fut durant des années un sujet controversé. Présente dans le rôle de Yara Greyjoy, Gemma Whelan revient sur la préparation de ces scènes. Ou plutôt leur non-préparation

Game of Thrones : It’s not porn, it’s HBO

Bien qu’on fustige assez souvent Game of Thrones pour son trop-plein de nudité, la série n’est finalement que le reflet de la chaîne qui la produit. En effet, avant même la création de GOT, HBO était un coutumier récurrent des scènes explicites sur petit écran : Sex & The City, Rome, True Blood… Autant de shows qui n’ont jamais hésité à multiplier les séquences sexuelles à heure de grande écoute.

Diffusée pour la première fois le 17 avril 2011, Game of Thrones y est également allé très fort dès le début : scènes orgiaques, ébats entre frères et sœurs, viols… Rien n’a été épargné au spectateur. À tel point que nombre de critiques ont fini par fustiger cette approche, la qualifiant d’hyper-voyeuriste.

Daenerys (Emilia Clarke) - Game of Thrones ©HBO

Certains acteurs et actrices ont d’ailleurs émis des retours troublants à propos de ses scènes. Entre Emilia Clarke qui a posé ses conditions pour ne plus se montrer à poil, Iwan Rheon et son dégoût pour sa scène de viol et Nathalie Emmanuel qui a été affectée par certaines séquences, les témoignages sont nombreux. Et ce ne sont pas les récentes déclarations de Gemma Whelan qui vont arranger les choses.

Aucun contrôle sur le plateau

En matière de sexe et de nudité, l’interprète de Yara Greyjoy a également eu droit à quelques séquences très osées !

Dans une interview pour The Guardian, l’actrice nous révèle toutefois le gros manque de préparation que pouvait avoir ce genre de séquence, avec des comédiens qui étaient finalement livrés à eux-mêmes :

Ils nous disaient juste : "Quand on crie action, lâchez tout", et ça pouvait devenir un bordel frénétique. Mais entre les acteurs, il y avait toujours un instinct de protection les uns avec les autres. Je me souviens d’une scène dans un bordel avec une femme qui était tellement exposée qu'on a discuté ensemble de l’endroit où elle serait le plus confortable quand la caméra tournerait. Un réalisateur pouvait me dire : "Mords-lui un peu ses seins, claque lui les fesses, vas-y !", j'en discutais toujours avec l’autre acteur ou actrice avant de le faire.

Il a d’ailleurs fallu attendre 2018 pour que des coordinateurs d’intimité (personnes chargées d’encadrer les scènes de sexe sur un tournage ndlr) arrivent sur les plateaux de Game of Thrones. Rappelons que durant cette époque, les révélations fracassantes sur Harvey Weinstein et le phénomène Metoo commençaient à émerger. Il valait donc mieux ne plus rigoler.

Aujourd'hui, chaque série d'HBO possède ses coordinateurs d'intimité, afin que chaque acteur et actrice puisse, non seulement être dirigé correctement, mais également que leur non-consentement soit respecté. C'est donc un vrai avancement dans le domaine.

Le consentement sur un tournage ; un problème plus important que l’on ne croit

Si l’on peut croire que les problèmes d’ordre sexuel de Game of Thrones sont uniques, ce n’est pas le cas. En effet, cela fait maintenant bien des années que la question du consentement sur un plateau de tournage est un véritable sujet tabou alors que les scandales se multiplient. La plus grosse controverse restant sans doute celle de Le Dernier Tango à Paris, dans lequel Marlon Brando a littéralement violé sa partenaire de jeu Maria Schneider devant les caméras, alors que cette dernière n’avait pas été prévenue par l’acteur (qui ne s’était concerté qu’avec le réalisateur).

Plus récemment, Kaley Cuoco, ex-star de The Big Bang Theory, s’était exprimée sur l’absence de véritable direction lors d’une scène de sexe qu’elle devait tourner avec Michael Huisman dans The Flight Attendant.

Une preuve qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire dans ce domaine. On espère que House of the Dragon, premier spin-off de la série Game of Thrones, ne reproduira pas les mêmes erreurs du passé. Il faudra attendre 2022 pour le savoir.