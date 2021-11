Gomorra : on sait quand sera diffusée la saison 5

La fin approche pour "Gomorra". La série italienne portée par Salvatore Esposito et Marco D'Amore fera son retour sur Canal+ à partir du 20 novembre pour une saison 5 qui sera la dernière.

Une série captivante

Depuis 2014 est diffusée la série Gomorra, tirée du roman de Roberto Saviano qui donna lieu à un film réalisé par Matteo Garrone en 2008. Créée par Roberto Saviano lui-même, la série suit deux clans de la Camorra (la mafia napolitaine). D'un côté le clan de Don Pietro Savastano, et de l'autre celui de Don Salvatore Conte. Leur rivalité va prendre une autre tournure quand Gennaro, le fils encore très immature de Don Pietro, se retrouve à la tête du clan Savastano.

Gomorra ©Canal+

Le show a vite marqué les esprits et trouvé son public. Un succès qu'il doit en partie au charisme de ses deux interprètes principaux : Salvatore Esposito qui joue Gennaro, et Marco D'Amore qui joue Ciro Di Marzio, le meilleur ami de Gennaro. Un duo qu'on a suivit durant les trois premières saisons. En effet, si Gennaro est toujours dans la saison 4, Ciro, lui, en est absent, car normalement tué dans la saison 3. Mais, suite à un retournement de situation inattendu, il sera de retour dans la cinquième et dernière saison de Gomorra.

Une date pour la fin de Gomorra

Il y a quelques mois Canal+ dévoilait enfin une bande-annonce de la saison 5 de Gomorra. Dans celle-ci, on s'étonnait de voir Ciro de retour. On pensait que son sort avait été celé par Gennaro. Mais il sera bien là. On s'attend donc à ce qu'il revienne se venger de Gennaro dans les derniers épisodes de la série. Ceux-ci arriveront très prochainement sur Canal+. La chaîne a enfin communiqué sur la date de diffusion de cette ultime saison via un communiqué de presse. Ce sera à partir du 20 novembre sur Canal+ Séries. Deux épisodes seront diffusés les samedis à 22h30, dans la foulée de la diffusion italienne.

Après plus de deux ans à attendre, cette nouvelle devrait ravir les fans. Et pour faire le lien entre les saison 4 et 5, la chaîne cryptée diffusera le film L'Immortale, un spin-off centré sur le personnage de Ciro. Celui-ci sera à découvrir le 13 novembre. Vous pouvez découvrir ici la bande-annonce.