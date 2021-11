Découvrez le Top des meilleures séries de novembre 2021

En novembre on vous conseille de nombreuses séries avec de la SF coréenne, des cowboys de l'espace, les tribulations d'une jeune psychiatres, les aventures d'une nouvelles super-héroïnes ou encore le retour de "Tiger King". Des programmes à voir sur Netflix, Amazon, Disney+, Canal+ ou encore OCS et Apple TV+.

Dr. Brain - le 4 novembre sur Apple TV+

L'histoire de Dr. Brain

Sewon, un brillant neuroscientifique, est victime d'une terrible tragédie. Déterminé à faire la lumière sur ce qui est arrivé à sa famille, il réalise des synchronisations cérébrales avec des morts pour accéder à leurs souvenirs et trouver des indices.

La bande-annonce :

HP - saison 2 le 4 novembre sur OCS

L'histoire de HP

Entre un co-interne interné et un hôpital sous pression financière, Sheila, notre jeune interne en psychiatrie, doit tenter de rester humaine au sein d’un système qui ne l’est plus.

La bande-annonce :

Narcos: Mexico - saison 3 le 5 novembre sur Netflix

L'histoire de Narcos: Mexico

Cette nouvelle saga Narcos raconte l'histoire vraie de l'ascension du cartel de Guadalajara et le début de la guerre contre la drogue au Mexique dans les années 1980.

La bande-annonce :

Paraíso - le 11 novembre sur Canal+

L'histoire de Paraíso

Fin été 1992, sur la côte de la région du Levant en Espagne. Sandra, Eva et Malena, âgées de 15 ans, disparaissent dans une discothèque sans laisser de trace. Persuadé que la police cherche dans la mauvaise direction, Javi, le jeune frère de Sandra, enquête avec ses meilleurs amis Quino et Álvaro, et Zeta, la brute de la classe. Ensemble, ils découvrent que les personnes qui détiennent sa sœur ne sont pas de ce monde.

Paraiso ©Movistar+

La bande-annonce :

Riverdale - saison 6 le 17 novembre sur Netflix

L'histoire de Riverdale

Sous ses airs de petite ville tranquille, Riverdale cache en réalité de sombres secrets. Alors qu'une nouvelle année scolaire débute, le jeune Archie Andrews et ses amis Betty, Jughead, et Kevin voient leur quotidien bouleversé par la mort mystérieuse de Jason Blossom, un de leurs camarades de lycée. Alors que les secrets des uns et des autres menacent de remonter à la surface, et que la belle Veronica, fraîchement débarquée de New York, fait une arrivée remarquée en ville, plus rien ne sera jamais comme avant à Riverdale...

La bande-annonce :

Tiger King - saison 2 le 17 novembre sur Netflix

L'histoire de Tiger King

Un propriétaire de zoo qui pète les plombs et des protagonistes trippants peuplent cette histoire vraie dans l'univers interlope de l'élevage des fauves.

La bande-annonce :

Cowboy Bebop - le 19 novembre sur Netflix

L'histoire de Cowboy Bebop

Aux trousses des pires criminels de la galaxie, des chasseurs de primes sont prêts à sauver le monde, si la récompense en vaut la peine. Une série en prise de vue réelle.

La bande-annonce :

La Roue du temps - le 19 novembre sur Prime Video

L'histoire de La Roue du temps

Dans un monde où la magie existe mais ne peut être utilisée que par les femmes, Moiraine, membre d'une organisation féministe influente mais mystérieuse, embarque avec cinq jeunes hommes et femmes dans un voyage épique pour sauver l'humanité... ou la détruire !

La bande-annonce :

Hawkeye - le 24 novembre sur Disney+

L'histoire de Hawkeye

L’ancien Avenger Clint Barton a une mission apparemment simple : retourner dans sa famille pour Noël. Possible ? Peut-être avec l’aide de Kate Bishop, une archère de 22 ans qui rêve de devenir une super-héroïne. Ils vont devoir faire équipe alors qu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler l’esprit festif.

La bande-annonce :