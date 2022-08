Hartley, cœur à vif : Netflix dévoile le trailer et la date du remake de la série culte

La série culte "Hartley, cœur à vif" est de retour sur Netflix. Mais pas avec Drazic ou Anita, la plateforme va proposer un remake à partir du 14 septembre. Découvrez les premières images.

Une série teen venue d'Australie

Hartley, cœur à vif est une des séries marquantes pour les jeunes des années 1990. Une sorte de Skins avant l'heure et venue d'Australie. Entre 1994 et 1999, sept saisons ont été diffusées. En France, ce n'est qu'à partir de 1995 que France 2 a proposé la série avant que MCM ne la rediffuse en 2000 pour les retardataires. On y suit les lycéens de l'établissement Hartley High de Sydney. Comme dans Skins, différentes générations se sont succédées.

Hartley, cœur à vif ©Network Ten

On a ainsi pu partager dans un premier temps l'histoire d'amour entre Nick et Jodie, avant qu'il ne tombe amoureux de Jodie. Le destin tragique du garçon surprendra au passage les spectateurs. Mais la saison 2 rebondira en introduisant Matt. On oublie pas non plus les présences de la géniale Kat ou encore l'original Bolton. Mais c'est probablement à partir de l'arrivée de Drazic qu'Hartley, cœur à vif est vraiment rentré dans les mémoires. Un bad boy qui va faire tourner la tête d'Anita, la fille sage par excellence.

Le remake d'Hartley, cœur à vif

On l'avait presque oublié, mais Netflix prépare depuis deux ans un remake d'Hartley, cœur à vif. On n'avait pas spécialement vu d'intérêt à un tel projet. Mais en voyant la bande-annonce (en une d'article) dévoilée par la plateforme, on comprend mieux l'intention derrière. Même si la série originale avait une certaine maturité dans ses sujets abordés, Netflix a décidé de moderniser tout ça en proposant SA série lycéenne pour des jeunes d'aujourd'hui.

Même si la plateforme a déjà diffusé Elite ou encore Sex Education, on a le sentiment devant ces images que le service de streaming cherche à répondre en quelque sorte à Euphoria. L'ambition visuelle n'est clairement pas la même, ici, Hartley, cœur à vif devrait chercher un public plus large avec des images tapes à l'œil. Au final, il y a le sentiment qu'il ne reste de la série originale que le titre. Mais qui sait, sur un malentendu, cette nouvelle proposition pourrait être une bonne surprise.

Rendez-vous sur Netflix le 14 septembre pour découvrir ça.