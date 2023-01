HBO : les séries seront disponibles sur Prime Vidéo via un abonnement

Vous l'avez sans doute remarqué, depuis le 1er janvier, les séries HBO ont disparu du catalogue OCS. Mais rassurez-vous, elles seront de nouveau disponibles en France grâce à Prime Vidéo et au Pass Warner. On vous explique les détails.

Les séries HBO et la France

Lorsque l'on parle de séries, la simple évocation de la chaîne HBO est un gage de qualité. En effet, on ne compte plus les séries cultes qu'elle a créées. Citons néanmoins Les Soprano, Game of Thrones, Sex and the City, Six Feet Under ou plus récemment Succession. Depuis 2008, les séries HBO étaient diffusées en France via le bouquet OCS à travers un accord exclusif. Mais à la fin de l'année 2022, cet accord a pris fin et le catalogue (à l'exception de quelques nouveautés comme House of the Dragon) s'est retrouvé évincé du territoire français.

House of the Dragon saison 1 © HBO

Une nouvelle qui n'a pas manqué d'inquiéter les fans. Cela s'explique notamment par l'arrivée de la plateforme de streaming de Warner, HBO Max, qui devrait être lancée sur le territoire français ces prochains mois. Mais en attendant, qu'advient-il des programmes de la chaîne en France ? Eh bien, un accord vient d'être annoncé par Warner Bros. Discovery. Découvrez les détails ci-dessous.

Le pass Warner bientôt disponible sur Prime Vidéo

Ce jeudi 12 janvier 2023, Prime Vidéo et Warner ont annoncé deux bonnes nouvelles pour les fans de séries. En effet, la première était que la série The Last of Us (HBO) serait disponible sur Prime Vidéo sans coût supplémentaire pour tous les abonnés (avec un premier épisode diffusé le 16 janvier, le lendemain de sa diffusion US). La deuxième est que Prime Vidéo va proposer, via un "pass Warner", les 12 chaînes du groupe, et par conséquent, récupérer le catalogue HBO.

Variety annonce que ce pass devrait être disponible sur Prime Vidéo dès le mois de mars prochain. Nous n'en connaissons cependant pas encore le prix. Il inclura donc, en plus d'HBO, les chaînes Warner TV, TCM Cinéma, Adult Swim, Toonami, Cartoon Network ainsi que CNN, Discovery Channel ou encore Eurosport.

Nos confrères de Satellifacts indique quant à eux que la future plateforme de streaming de Warner (actuellement HBO Max) devrait être disponible en France en 2024. Et qu'elle sera notamment disponible via CANAL+.