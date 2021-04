Hit & Run : une bande-annonce musclée pour la série d’action Netflix

Netflix proposera bientôt une histoire de vengeance avec "Hit & Run". La plateforme de streaming vient de dévoiler la bande-annonce musclée de la série, co-production israélienne et américaine.

Hit & Run, une histoire de vengeance pour un thriller d’action

Netflix va bientôt ajouter à son catalogue une nouvelle production originale avec Hit & Run. L’action de la série débute à Tel Aviv. Un homme y apprend que sa femme a été renversée par une voiture et est morte sur le coup. Dévasté, il décide de tout faire pour découvrir la vérité derrière l’accident, qui pourrait ne pas en être un. Il décide de faire ressurgir son passé de soldat et s’envole pour les États-Unis, où les coupables se trouvent. Mais il va bientôt découvrir que sa femme pourrait ne pas être celle qu’il croyait…

Ce sont Avi Issacharoff, Lior Raz, Dawn Prestwich et Nicole Yorkin qui ont créé Hit & Run. La série partage les mêmes producteurs que la version américaine de The Killing et Fauda, ce qui nous laisse espérer un thriller de qualité. Comme pour Fauda, Lior Raz se retrouve également devant la caméra, puisque c’est lui qui incarne Segev Azulay, le personnage qui tente de découvrir la vérité derrière la mort de sa femme. Il donne ici la réplique à Sanaa Lathan, Moran Rosenblatt et Gregg Henry.

Un mystère et de l’action dans la bande-annonce d’Hit & Run

La bande-annonce d’Hit & Run promet une série largement portée sur l’action. Son intrigue rappelle entre autres celle du film à venir Riders of Justice. Le long-métrage est aussi centré sur un homme cherchant à venger sa femme, décédée lors d’une explosion. Et à l’instar du personnage que joue Mads Mikkelsen dans le film danois, le héros de Hit & Run peut évidemment faire penser au personnage que joue Liam Neeson dans la trilogie Taken. On peut imaginer que Sergev va faire payer les responsables de la mort de sa femme avec violence.

Hit & Run ©Netflix

Mais la série devrait proposer plus qu’une simple histoire de vengeance et des scènes d’action. Le mystère entourant la véritable identité de la femme de Sergev devrait être au centre de l’intrigue. La bande-annonce tease cette double vie en montrant brièvement le personnage joué par Kaelen Ohm avant sa mort. On peut la voir couverte de sang et se débarrassant de ses vêtements, comme si elle venait d’assassiner quelqu’un.

Hit & Run est composée de 10 épisodes. On ne sait pas encore quand elle sera mise en ligne sur Netflix. La plateforme de streaming se contente de nous indiquer dans la bande-annonce dévoilée qu’elle arrivera « prochainement ».