Ici tout commence : Delphine Delobel montre enfin son vrai visage

L'affaire de Greg n'est toujours pas réglée dans "Ici tout commence". Le jeune homme pensait être enfin tranquille en avouant qu'il se mutile. Mais il semblerait qu'il n'ait pas encore dit toute la vérité. Sa mère, Delphine, n'est pas blanche comme neige dans cette histoire ! (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : Greg continue de mentir !

Heureusement pour Greg (Mikaël Mittelstadt), il peut trouver du soutien et du réconfort auprès d'Eliott (Nicolas Anselmo) dans Ici tout commence. Cependant, ce rapprochement entre les deux garçons n'est pas vu d'un très bon œil par le chef Delobel (Joseph Malerba), qui est le père de Greg. Il ne supporte pas de voir son fils trainer avec Eliott, qui est homosexuel et se maquille. Selon lui, ce dernier est à l'origine des problèmes d'auto-mutilation de son fils.

Le chef a menacé le jeune homme et a même été violent avec lui. Eliott s'est plaint à la directrice et ne souhaite plus travailler avec lui. Après cet événement, Greg a fini par se confier. Il a avoué que son père n'était pas à l'origine de ses blessures et lui non plus. Il ment depuis le début, car il essaie de couvrir sa mère (Christelle Reboul). Ainsi, il fait promettre à Eliott de ne rien dire et ce dernier accepte. Mais pour combien de temps ?

La vérité ne va pas tarder à être dévoilée

(ATTENTION SPOILERS)

Greg ne veut pas attirer des ennuis à ses parents. En effet, il souhaite que les choses se tassent et qu'ils quittent l'institut. Il est important pour lui que la Master Class soit suspendue et que ses parents rentrent chez eux, afin que la vie reprenne son cours normal. Cependant, la chef Guinot (Catherine Marchal), ne veut pas arrêter le projet, car cela serait un vrai scandale pour les élèves.

De plus, l'infirmière qui a constaté les blessures de Greg demande à s'entretenir avec le proviseur et Rose. Elle leur explique que le jeune homme est couvert d'ecchymoses du côté droit de son corps, alors que ce dernier est droitier. Il est donc complètement impossible pour lui de se faire du mal à certains endroits. Le chef Delobel est à nouveau soupçonné de battre son fils. Antoine veut en avoir le cœur net, et compte bien parler avec lui pour le faire avouer.

Delphine Delobel (Christelle Reboul) - Ici tout commence © TF1 Production

Delphine Delobel perd pied

Greg prend une décision importante. Il quitte le logement de ses parents et veut retourner vivre à l'institut. Agacé par cette situation, il souhaite souffler et ne plus voir ses parents toxiques. Dès lors, sa mère rentre dans une colère noire. Delphine Delobel ne supporte pas de voir son fils détruire tout ce qu'ils ont organisé. Elle s'empare de la ceinture et le roue de coups. Le jeune homme réplique et s'interpose.

Le lendemain, elle le retrouve à l'école et lui présente toutes ses excuses. Elle explique qu'elle a du mal à gérer sa colère et que ça ne se reproduira plus. Greg en a assez et se met à la provoquer. Il lui ordonne d'interrompre la Master Class et de quitter son établissement. Delphine retient tant bien que mal sa colère et s'en va. Le soir même, le chef Delobel retourne voir Eliott, afin de mettre les choses au clair avec lui. Le jeune apprenti cuisinier ne peut plus garder ça pour lui et décide de tout lui dire : Delphine bat son fils !

Le feuilleton Ici tout commence est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.