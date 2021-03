Ici tout commence : Greg refoule ses sentiments pour Eliott

Il semblerait que le charme d'Eliott opère sur Greg dans "Ici tout commence". Depuis quelques jours, Greg l'élève grossier et homophobe se rapproche de plus en plus de son camarade Eliott, qu'il méprise tant. Après plusieurs altercations, Greg pourrait enfin révéler ses sentiments.... (ATTENTION SPOILERS)

Ici tout commence : l'animosité entre Greg et Eliott

Greg et Eliott sont tous les deux apprentis cuisiniers à l'institut Auguste Armand dans Ici tout commence. Ils ne s'entendent absolument pas. En effet, Greg (Mikaël Mittelstadt) ne supporte pas la différence de son camarade et ne cesse de lui faire des réflexions. Eliott (Nicolas Anselmo) se définit comme une personne non-binaire, c'est-à-dire qu'il ne se sent ni homme, ni femme. C'est un personnage qui ne rentre pas dans les cases et qui aime cultiver sa différence. Les brimades et remarques de son camarade de classe ne semblent pas le blesser, bien qu'il soit agaçé par son comportement.

Greg quant à lui, met en avant son machisme et son homophobie. Il fait preuve de vulgarité dans son langage et manque sans arrêt de respect à Eliott. La chef Guinot (Catherine Marchal) a décidé de mettre fin à cet acharnement en les faisant travailler ensemble. Le duo a réussi a créer un début de complicité, avant que Greg ne replonge dans ses vieux travers.

Eliott (Nicolas Anselmo) - ici tout commence © TF1 Production

Greg fantasme sur Eliott

Greg a agressé physiquement et verbalement Eliott, qui a préféré ne pas en parler. Malheureusement pour lui, ils se retrouvent par hasard dans l'économat. À l'abri des regards, Greg en profite pour présenter ses excuses à Eliott. Ce dernier finit par comprendre que son camarade est attiré par lui et refoule cette attraction.

À ce moment-là, Greg nie en bloc, mais il semble totalement chamboulé par la présence d'Eliott. Son regard, sa façon de parler témoignent que quelque chose a changé. Très déstabilisé, Greg lui fait de violentes menaces, puis se rapproche de lui et l'embrasse passionnément. Ils commencent même à se déshabiller... jusqu'à son réveil en sursaut. Greg était en train de faire un rêve érotique avec son camarade de classe !

Greg (Mikaël Mittelstadt) - Ici tout commence © TF1 Production

Va-t-il faire son coming-out ?

(SPOILERS)

Le jeune apprenti cuisinier est complétement perturbé et semble très mal à l'aise à son réveil. Comme pour conjurer le sort, il va immédiatement voir sa petite amie, Charlène (Pola Petrenko). Pour se convaincre de son hétérosexualité, il fait l'amour avec la jeune femme. Cette dernière ne lui cache pas qu'il semble absent lors de leurs ébats.

Après cela, Greg et Eliott se retrouvent une nouvelle fois dans l'économat pour y faire l'inventaire. Les deux camarades sont plus complices. Greg semble avoir enterré la hache de guerre. Eliott peut enfin se livrer, il lui explique qu'il est pansexuel. Il n'accorde donc pas d'importance au sexe ou au genre de la personne qu'il aime. Greg est curieux, il pose des questions et s'intéresse à la vie d'Eliott. Lionel (Lucien Belvès), le meilleur ami de Greg, les surprend. Il ne comprend pas leur rapprochement si soudain. Le malaise s'installe... Greg va-t-il refouler ses sentiments pour Eliott encore longtemps ?

Greg va être très chamboulé dans les futurs épisodes de Ici tout commence, diffusés tous les soirs à 18h30.