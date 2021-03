Ici tout commence : Kelly sur le point de se faire démasquer par Marta

La passion de Kelly pour la cuisine se décuple depuis qu'elle est arrivée à l'institut Auguste Armand en tant que femme de ménage. En découvrant les salles de cuisine, la jeune femme a développé sa curiosité et souhaite à tout prix tester de nouvelles recettes. Cependant, il faut demander l'autorisation pour avoir accès aux cuisines, sans ça, il se pourrait bien qu'elle soit sanctionnée... Attention, SPOILERS !

Ici tout commence : Kelly se passionne pour la cuisine

La série TF1 Ici tout commence met en avant le quotidien de jeunes élèves apprentis cuisiniers au sein de l'institut Auguste Armand, mais pas que. Il y a également la vie des professeurs, des membres de l'administration, et du personnel. Kelly (Axelle Dodier) et sa mère, Laeticia (Florence Coste), font partie des employés de l'école, elles sont femmes de ménage.

Kelly a découvert les salles de cuisine en faisant le ménage. Autodidacte, Kelly apprend seule, après sa journée de travail. Une fois chez elle, la jeune fille se met à cuisiner de nouveaux plats pour sa mère. Il arrive que Kelly reste un peu plus longtemps dans la salle, même lorsque le cours a déjà commencé pour les élèves. La jeune femme de ménage laisse traîner ses oreilles et écoute les consignes et instructions données par le chef.

Kelly a de réels talents culinaires

Il y a peu de temps, Kelly a montré de quoi elle était capable. Effectivement, lors d'un cours, les élèves devaient revisiter une sauce bolognaise. Une fois chez elle, elle a appliqué les consignes. Puis, elle a glissé sa préparation au milieu de celles des autres apprentis. Cette sauce a eu un réel succès, mais personne ne sait qui est à l'origine de cette recette.

Marta (Sarah Fitri), une jeune apprentie, élève à l'institut, cherche à savoir qui a bien pu faire cette sauce. Pour cela, elle questionne Kelly, alors que celle-ci est en train de manger son repas avec cette fameuse préparation. Elle souhaite goûter le plat que Kelly est en train de déguster, mais elle refuse catégoriquement. Dès lors, Marta commence à avoir quelques soupçons sur la jeune femme de ménage.

Marta ( Sarah Fitri) - Ici tout commence © TF1 Production

La jeune fille prend des risques

Pour faire plaisir à sa fille, Laetitia lui propose d'utiliser les cuisines de l'institut pendant une heure. Elle sait que les élèves n'ont pas classe à ce moment-là et elle fera le guet devant la porte. Kelly est aux anges. Malheureusement, elles sont obligées de partir précipitamment car quelqu'un arrive. La cheffe Armand (Elsa Lunghini), questionne donc les deux femmes de ménage pour savoir qui a bien pu utiliser la cuisine et la laisser dans un tel état.

Le lendemain matin, Kelly recommence et prépare un entremet pomme caramel avant le début du cours, elle s'éclipse avant que celui-ci ne commence. Les élèves n'ont plus assez de pommes pour cuisiner, la cheffe décide donc de sanctionner. La personne qui utilise les cuisines doit se dénoncer. Marta est persuadée que c'est Kelly, elle décide de lui faire cracher le morceau. Kelly nie en bloc, puis finit par avouer. Marta souhaite donc en savoir plus. Elle assiste à la préparation d'un plat confectionné par Kelly. Laetitia sait que si un professeur apprend cela, elles seront virées toutes les deux. Kelly prend des risques inconsidérés.

Kelly et sa mère pourraient bien quitter l'institut si Marta les dénonce dans les futurs épisodes de Ici tout commence, diffusés tous les soirs à 18h30.