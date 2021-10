Ici tout commence : le chef Simony montre son vrai visage

Le chef Simony a finalement accepté de faire la masterclass dans "Ici tout commence". Évidemment, tout le monde ne sera pas sélectionné pour y participer et les élèves sont plus motivés que jamais, surtout Célia. Il va donc y avoir des déçus, mais aussi des mauvaises surprises... (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : qui va être sélectionné pour la masterclass ?

Le chef Simony se prend au jeu et décide donc d'organiser sa masterclass dans Ici tout commence. Antoine lui fait une petite visite rapide des lieux et l'emmène dans les cuisines de l'institut où Clotilde est en train de faire cours. Le chef vient donc annoncer la bonne nouvelle à ses élèves de première année. Lorsque la cheffe Armand aperçoit Fabien, elle se fige et semble très mal à l'aise. Après ça, elle se rend immédiatement dans le bureau de Teyssier et tente de le dissuader de prendre le chef Simony pour cette masterclass.

Ce dernier ne comprend pas son comportement et il ne compte pas changer ses plans. Pour intégrer la masterclass, pas de concours ou d'examen, le chef Simony va seulement observer les élèves afin de voir leurs idées et leur façon de travailler. Tout le monde veut être sélectionné, surtout Célia qui est fan du chef et de la cuisine moléculaire. Cependant, il n'y a pas beaucoup de place. Le verdict tombe, les sélectionnés sont : Lionel, Kelly, Ambre, Deva et deux autres élèves. Célia n'a pas été prise. La jeune femme est dépitée et se montre jalouse.

Des gestes déplacés

Pour sa toute première journée de masterclass, le chef distribue à ses élèves des tablettes où s'affichent la cartographie et la composition des aliments. Les étudiants sont amenés à créer un plat à partir des molécules de gingembre. De son côté, Célia rumine sa défaite. Elle ne supporte pas de voir ses amis participer à la masterclass sans elle, alors que la jeune femme est très calée sur le sujet.

C'est Deva qui s'est démarquée avec son plat, dans ce tout premier cours avec le chef Simony. Fabien la félicite, lui fait des éloges sur son travail. Il déclare même qu'il est content de la compter parmi eux. Alors que les autres élèves goûtent le plat de leur camarade, ce dernier se permet de lui caresser le dos et de glisser sa main jusqu'à ses fesses... Il lui dit : "un talent comme le tien, on n'a pas envie de passer à côté".

À suivre dans les prochains épisodes d'Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.