Ici tout commence [SPOILERS] : ce qui vous attend cette semaine (Ep 256, 257, 258) )

Découvrez en avance ce que vous réserve le feuilleton "Ici tout commence" sur TF1. CinéSéries vous en dit plus sur les aventures des élèves à l'institut Auguste Armand. Célia est en plein doute, les Dolobel interviennent et le chef Simony arrive. Découvertes et explications au programme, dans les épisodes 256, 257 et 258. Résumé en avance avec SPOILERS !

Le retour des Delobel dans Ici tout commence

Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, les résultats du test de paternité attestent que Greg est le père de Naël. Mais ce dernier refuse catégoriquement de s'en soucier. Pour lui, cet enfant n'est pas le sien. Jasmine le prend mal et se retrouve dans un état critique. Voyant la situation s'aggraver, Eliott décide d'appeler les Delobel, afin qu'ils parlent à leur fils. Ni une, ni deux, le couple rapplique à l'institut et propose à Jasmine de prendre Naël avec eux à Lyon, le temps qu'elle termine ses études. La jeune femme est perplexe. Eliott et Rose la mettent en garde à propos du comportement violent de Delphine Delobel. En effet, elle a déjà battu son fils à plusieurs reprises, mais elle se soigne actuellement.

Ici tout commence ©TF1 Production

Jasmine ne sait pas quoi faire. De plus en plus débordée, la jeune femme installe le bébé sur le canapé et s'en va prendre ses médicaments. À ce moment-là, l'enfant laissé sans surveillance pendant une fraction de seconde, tombe sur le sol. Heureusement, il n'a rien de grave, mais cet accident, incite Jasmine à faire un choix, elle ne peut pas s'occuper du bébé. Va-t-elle prendre le risque de le confier aux Delobel ?

L'arrivée du chef Simony

Teyssier n'a plus de grands chefs pour animer la Masterclass qui arrive. Olivia Listrac a donc une idée, elle propose le chef Simony, son ex, qui est actuellement dans le coin. Après une certaine hésitation, ce dernier finit par accepter, pour le plus grand plaisir de Teyssier et des élèves. Alors qu’Antoine lui fait visiter l’Institut et lui montre les cuisines. Clotilde, de son côté, est en plein cours avec les premières années, excitée à l’idée de participer à une Masterclass.

Elle se décompose lorsqu'elle voit arriver le chef Simony. Nous allons très vite découvrir qu'ils ont déjà travaillé ensemble. Cette dernière va tout faire pour convaincre le Teyssier de se séparer de ce chef cuisinier, mais en vain...

Célia est en plein doute

Célia est bouleversée depuis que Jérémy est de retour. En effet, la jeune femme est toujours en couple avec Solal, mais ses sentiments pour l'ancien apprenti sont encore présents. Alors, que Solal avait prévu un pique-nique avec la jeune femme, cette dernière décide d'accorder du temps à Jérémy. Célia trouve donc une excuse pour justifier son annulation soudaine. Malheureusement, Solal les surprend en train de discuter et rire dans les couloirs de l’Institut. Il lui en veut d'avoir menti. Le ton monte et il s'en prend à Jérémy. Solal comprend que Célia l'a utilisé afin d'oublier Jérémy.

