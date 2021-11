Ici tout commence [SPOILERS] : ce qui vous attend cette semaine (Ep 261, 262, 263)

Découvrez en avance ce que vous réserve le feuilleton "Ici tout commence" sur TF1. On vous en dit plus sur les aventures des élèves à l'institut Auguste Armand. Deva est complétement traumatisée par le chef Simony, Naël fait encore des siennes et le chef Landiras est en plein doute. Découvertes et explications au programme, dans les épisodes 261, 262 et 263. Résumé en avance avec SPOILERS !

Ici tout commence : Deva et le chef Simony

Le chef Simony devient de plus en plus insistant avec Deva dans les prochains épisodes d'Ici tout commence. En effet, après les mains baladeuses, il tente de l'embrasser lors d'un cours de cuisine dans le studio. Deva est complétement effrayée, la jeune femme est tétanisée mais elle arrive à le repousser. Cependant, ce dernier la menace et lui interdit de parler de cela à qui que ce soit. La jeune apprentie est de plus en plus mal et loupe le cours, elle ne veut pas en parler à Clotilde Armand qui tente pourtant de comprendre ce qui se passe.

Le lendemain, Ambre, qui participe également à la masterclass du chef, s'aperçoit que sa camarade n'est vraiment pas dans son état normal. Elle en parle donc à Lionel et Kelly, la jeune fille est persuadée que le chef harcèle Deva sexuellement. Elle va donc mener son enquête et réussir à faire parler sa camarade. Cette dernière la supplie de ne rien dire car elle pourrait avoir des ennuis avec la police. Mais dans les prochains épisodes, Ambre va tout de même échafauder un plan pour piéger leur professeur.

La garde de Naël

Naël, Eliott et Greg ont désormais aménagé ensemble. Le trio tente tant bien que mal de s'occuper de Naël qui ne fait pas encore ses nuits. Eliott et Greg découvrent les joies de devoir s'occuper d'un bébé. Les deux élèves n'ont pas fermé l'œil de la nuit et leur prestation en cuisine a été médiocre. Ils ont ensuite confié le petit à Hortense, qui n'a pas su gérer. Bref, il faut trouver une solution. Leurs emplois du temps sont bien trop chargés pour s'occuper d'un bébé.

Le trio se met donc à la recherche d'une nourrice, mais entre les incompétentes et les personnes louches, ou trop chères, pas facile de trouver quelqu'un de fiable. Mais il y en a une que ça intéresse beaucoup, c'est Laetitia la concierge de l'école. Cette dernière a entendu la conversation et propose donc ses services. Les trois camarades acceptent, bien qu'ils ne lui fasse pas entièrement confiance...

Le chef Landiras

Le chef Landiras essaie de sortir un dessert parfait qu'il pourrait présenter au Double A. Malheureusement, il a perdu toute confiance en lui et n'aime aucune de ses réalisations. Mehdi fait tout ce qu'il peut pour l'aider, mais rien n'y fait. Le chef Teyssier décide donc d'intervenir et va le voir chez lui, dans son van. Evidemment, il ne comprend pas les problèmes de Zacharie et se permet de le rabaisser une nouvelle fois.

Le chef pâtissier peut tout de même compter sur Mehdi et Hortense qui sont venus plaider sa cause auprès de Teyssier. Visiblement, leur discours a été convainquant, car le proviseur décide de faire ses excuses à Landiras. Cependant, cela ne sort pas de nulle part, il a bien une idée derrière la tête. Il compte faire venir son ex Gabrielle à l'institut afin que les deux anciens amants s'expliquent. Une idée qui ne semble pas si bonne que ça...

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.