Ici tout commence : un personnage est sur le point de partir

La série "Ici tout commence" de TF1 est pleine de surprises et promet chaque jour de nouveaux rebondissements. Cette fois-ci, c'est sur les réseaux sociaux que la nouvelle est arrivée : un membre du casting principal a annoncé qu'il allait disparaître pendant une longue période.

Quel avenir pour les personnages de Ici tout commence ?

Ici tout commence, la série quotidienne diffusée sur TF1, met en avant de jeunes apprentis cuisiniers qui ne cessent de nous surprendre. En effet, une terrible explosion a secoué l'établissement Auguste Armand, mettant en danger bon nombre d'élèves et de professeurs. Suite à cela, une enquête a été lancée, et tous les indices rassemblés accusent Louis (Fabian Wolfrom) le fils de Claire Guinot (Catherine Marchal).

De ce fait, le jeune homme complétement dépassé et fou de rage, car tout le monde l'accablait, a tenté de mettre fin à ses jours, sous les yeux de toute l'école. Ainsi, sa mère décide de le faire interner dans un hôpital psychiatrique pour soigner ses tendances suicidaires. L'enquête ne s'arrête pas pour autant, car complètement rongé par la culpabilité, un élève s'est dénoncé. Il s'agit de Jérémy Devaut, interprété par Pierre Hurel. Le jeune homme a déclaré avoir utilisé la bouteille de gaz quelques temps avant l'explosion.

Louis Guinot (Fabian Wolfrom) - Ici tout commence © TF1 Production

Louis va s'absenter pour un long moment

L'enquête se poursuit et l'identité du véritable coupable ne va pas tarder à être révélée dans Ici tout commence. Effectivement, Jérémy n'y est pour rien, ce n'est pas lui qui a provoqué l'explosion suite à une mauvaise manipulation de la bouteille de gaz. L'explosion qui a ravagé l'institut est purement criminelle et a été déclenchée à l'aide d'un détonateur.

Les deux étudiants sont donc totalement hors de cause. Cependant, Louis ne réintégrera pas la prestigieuse école de cuisine de sitôt. En effet, le comédien Fabian Wolfrom qui interprète Louis dans Ici tout commence et que vous avez sûrement vu dans Bis et Le mec de la tombe d'à côté, a annoncé dans l'une de ses rares publications sur Instagram, un départ imminent.

Louis devrait ainsi s'absenter quelques temps de la série. Cette nouvelle n'a pas fait l'unanimité auprès des téléspectateurs : " Oh non, ça va être long sans toi", "c'est bien dommage, Louis est le personnage le plus intéressant et le plus complexe de la série" , ou encore "ça va faire un grand vide". Que les fans d'Ici tout commence se rassurent, Fabian Wolfrom ne quitte pas définitivement la série et sera bientôt de retour dans la peau de Louis Guinot.

L'intrigue ne s'arrête pas là

Effectivement, Louis va s'éclipser pendant un certain temps, le temps pour lui de mener à bien sa thérapie. Il devrait donc être de retour à l'antenne une fois son séjour à l'hôpital terminé. Ainsi, les scénaristes de la série Ici tout commence peuvent se concentrer sur d'autres personnages dans les semaines à venir. L'enquête sur l'explosion ne va pas tarder à se clôturer dévoilant enfin le visage du vrai coupable.

En attendant, les prochains épisodes devraient mettre encore plus en lumière le rapprochement entre Rose (Vanessa Demouy) et Lisandro (Augustin Galiana). Il y aura également Hortense (Catherine Davydzenka) qui n'en a pas fini avec ses terribles problèmes financiers. Enfin, les tensions entre Greg (Mikaël Mittelstadt) et Eliott (Nicolas Anselmo) seront toujours présentes.