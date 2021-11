Il est elle sur TF1 : c'est quoi ce téléfilm sur la transidentité ?

Le téléfilm "Il est elle" porté par la jeune Andréa Furet arrive sur TF1. La fiction retrace le parcours d'une jeune fille née dans le corps d'un garçon. Les parents vont devoir l'accompagner dans sa transition vers le genre féminin, mais tout n'est pas si simple. Il va falloir se battre également pour l'unité de la famille.

Il est elle : un téléfilm avec un message fort

C'est une première particulière pour la jeune actrice Andréa Furet, qui fait ses premiers pas en rôle principal dans le téléfilm Il est elle. Un personnage miroir pour la jeune fille qui elle-même a fait sa transition vers le genre féminin. Un réel écho à sa propre histoire donc, avec une prise de conscience de sa transidentité à l'âge de 15 ans. Elle incarne ici Emma née dans le corps d'un petit garçon et baptisée par ses parents Julien.

Il est elle ©TF1 Production

Elle peut alors compter sur le soutien sans faille de sa mère, incarnée par Odile Vuillemin (Profilage, Un homme parfait, Deux femmes). Dans le rôle du père qui a plus de mal à accepter cette transition, on retrouve Jonathan Zaccaï (Le Grand Bain, Infidèle). C'est en prime time et sur une chaîne de grande écoute que le téléfilm est diffusé, l'occasion donc de transmettre un message important et d'ouvrir les esprits, comme nous l'explique le comédien :

J'avais envie de défendre ce personnage et de le comprendre, car je me dis qu'il ressemble sans doute à certains pères, qui ont du mal a accepté la transidenté de leur enfant. En tant que parent on a évidemment peur de ce qu'il peut arriver à notre enfant. Et c'est cette peur qui le fait devenir un obstacle. En voulant la protéger, il fait le contraire et se montre dur et cruel. J'espère que ce genre de film va ouvrir les consciences.

Une histoire bouleversante

Dans le téléfilm de Clément Michel, librement adapté de Barricades, le livre de Charlotte Bousquet et Jaypee, la vie de Sabine et Cédric bascule le jour où leur fils, Julien, leur avoue sa certitude d’être une fille dans un corps de garçon... Le couple doit donc faire face à cette nouvelle et accompagner leur enfant dans cette transition vers le genre féminin. Ils vont devoir se battre pour leur enfant, mais également pour l'unité de leur famille...

Il est elle ©TF1 Production

Sans jugement, la fiction suit le parcours physique et émotionnel d'Emma qui va faire preuve de beaucoup de courage et de détermination. Beaucoup de scènes riches en émotions ponctuent le film et illustrent le dilemme, les doutes et les peurs des parents qui assistent à la transition de leur enfant.

Le téléfilm Il est elle est déjà disponible sur la plateforme Salto. Il est diffusé ce lundi 1er novembre sur TF1.