La Casa de Papel : le créateur confirme une saison 5

Alors que la saison 4 de "La Casa de Papel" s'est achevée sur un tonitruant cliffhanger, aucune annonce officielle n'avait encore été faite concernant une cinquième partie pour la série espagnole. Découvrez les confidences de son créateur, Alex Pina, sur le futur du programme à succès.

La Casa de Papel s'inscrit comme l'un des shows les plus regardés - et appréciés - de Netflix. La partie 4 de la série, mise en ligne le 3 avril sur la plateforme, a laissé les fans sur un suspense insoutenable. Alors, reverrons-nous Tokyo, Raquel, Le Professeur et leurs comparses ? La réponse a été donnée à demi-mot par Alex Pina, créateur et showrunner du programme. Ce dernier, très occupé par ses autres projets, s'est épanché sur le futur de sa série reine.

Il était temps

L'auteur a récemment accordé une interview à Deadline au sujet de White Lines, sa nouvelle série disponible à compter du 15 mai sur Netflix. Pour rappel, on y suivra une jeune femme qui débarque à Ibiza pour tenter de faire la lumière sur la mort de son frère, un DJ de légende. Selon Deadline donc, une saison 5 de La Casa de Papel arrive. Ils ajoutent avec humour qu'Alex Pina ne peut rentrer dans les détails. Découvrez ci-dessous l'amusante confidence du créateur quant à la communication ultra surveillée de la plateforme.

Netflix fera exploser ma maison.

Si on a toujours peu à se mettre sous la dent, l'essentiel est de savoir que nous pourrons (enfin) assister à la fin de ce braquage sous haute tension, marqué par de bien tragiques événements. Une autre rumeur persistante concernant La Casa de Papel est qu'une saison 6 ne serait pas à exclure pour le programme. Au niveau des délais, on gage que cette cinquième salve d'épisodes pourrait arriver sur nos écrans dès l'année prochaine. On pourra alors retrouver Stockholm, Rio, Denver et le reste de l'équipe, qui devraient avoir du pain sur la planche pour espérer sortir en vie - et en liberté - de la Banque d'Espagne. Parallèlement, Le Professeur devra lui aussi composer avec une donnée majeur qu'il n'avait pas prévue, à savoir l'arrivée inopinée de la vénéneuse Alicia Sierra dans sa planque.

En patientant pour le retour de La Casa de Papel, vous pourrez donc découvrir White Lines ou encore la série carcérale Derrière les barreaux, elle aussi signée Alex Pina, dont le spin-off est arrivé en France depuis peu. Sachez par ailleurs que vous retrouverez à la fois Alba Flores (Nairobi) et Najwa Nimri (Alicia Sierra) dans une prison pour femmes à l'ambiance explosive !