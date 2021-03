La casa de papel : [SPOILER] pourrait mourir dans la saison 5

Les braqueurs de "La casa de papel" reviendront pour une cinquième et dernière saison sur Netflix. Des adieux qui s'annoncent déchirants, à la hauteur de l'engouement populaire suscité par cette création espagnole. L'un des acteurs principaux vient de teaser la fin et sa possible mort avec des photos des coulisses.

La casa de papel : la fin du phénomène

La casa de papel est la série qui a fait émerger l'Espagne comme une terre de création fertile sur Netflix. On ne compte plus, désormais, tous les titres de la plateforme qui viennent de ce coin de l'Europe. Les aventures des braqueurs sont entrées en un rien de temps dans la culture populaire, grâce à quelques éléments forts. Ces costumes rouges, le masque de Dali, la chanson Bella Ciao ou encore des scènes emblématiques. On ne surprendra personne en disant que la prochaine saison, la cinquième, est attendue par une armée de fans. D'autant plus que ça sera la dernière pour le Professeur et ses alliés.

Nous avions laissé le cerveau de la bande dans une posture très délicate. En effet, Alice avait réussi à trouver la planque depuis laquelle il pilotait les opérations. En ce qui concerne la situation sur le terrain, elle était aussi très tendue. L'intenable Gandia avait réussi à filer juste après avoir tué Nairobi d'une balle dans la tête. Une mort à laquelle les téléspectateurs ne s'attendaient pas forcément. Le personnage avait été sauvé à la suite d'une opération délicate pour déloger une balle située près de ses poumons. Une mort marquante pour une tête forte de la bande.

Rio dans de mauvais draps ?

Doit-on s'attendre à une autre victime dans les derniers épisodes de la série ? La casa de papel a déjà fait mourir quelques braqueurs et n'aurait pas de mal à se laisser tenter encore par le procédé. Il se pourrait que la victime soit cette fois Rio. Le love interest de Tokyo pendant un moment en a déjà bavé avec quelques séances de torture lorsqu'il était retenu prisonnier. Son interprète, Miguel Herrán, s'est illustré sur des photos du tournage qui ont directement fait émerger des théories. C'est d'abord sur Reddit que sa possible mort a été évoquée avec, à l'appui, un cliché où on le voit avec un impact de balle dans le bras gauche.

Miguel Herran ©Reddit

Une blessure qui n'est pas forcément mortelle en l'état mais qui reste localisée proche du cœur. C'est pourquoi il n'en faut pas plus pour que certains imaginent qu'un destin funeste attend Rio. Et l'acteur continue d'alimenter les rumeurs avec une autre photo publiée sur Instagram. Il se montre cette fois torse nu, avec en légende un simple "Rio..." et l'utilisation de la musique The End de The Doors. Des éléments qui, une fois cumulés, renforcent l'hypothèse d'une possible mort. Une mise en scène qui n'a peut-être que pour but de signifier que le tournage vient de s'achever et qui traduit l'émotion ressentie par l'acteur, sans doute triste de quitter ses partenaires.

Miguel Herran ©Instragram

Même si Rio n'était pas tué, nous pensons qu'il faut s'attendre à avoir une mort d'envergure dans la dernière salve d'épisodes. Une démarche qui insufflerait de l'émotion et trouverait un écho retentissant sur les réseaux sociaux. Hormis Rio, Tokyo, le Professeur ou même Denver ne sont pas à l'abri d'un drame. Les séries imposent souvent à leur audience une fin tragique pour une figure appréciée afin de marquer le coup dans le sprint final. En ce qui concerne la date de diffusion, La casa de papel n'en possède pas encore une pour son retour sur Netflix. Une arrivée cette année est ce qui semble être l'issue la plus probable.