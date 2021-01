La Chronique des Bridgerton : découvrez les coulisses des scènes de sexe

"La Chronique des Bridgerton" est une série qui parle d'amour, avec quelques scènes de sexe. Découvrez pourquoi le tournage de ces moments intimes n'a pas été simple pour les acteurs et pour l'équipe. De plus, Netflix se bat désormais contre les sites pornographiques.

La Chronique des Bridgerton : un autre succès signé Netflix

Avant que Lupin n'arrive et ne soit le carton que l'on sait, Netflix a lancé à la fin de l'année dernière La Chronique des Bridgerton. Une série d'époque qui rencontre un sacré succès et dont tout le monde parle. Elle narre la vie de Daphne, fille d'une dynastie célèbre, prédestinée à embrasser un destin tout tracé. Jusqu'à ce qu'elle décide de suivre une autre voie. Au début du mois de janvier, plus de 60 millions d'utilisateurs s'étaient intéressés à la série. Des audiences qui témoignent de l'engouement populaire. En France, la série continue de préserver sa place dans les hautes sphères du Top 10.

Le tournage particulier des scènes de sexe

La première saison de huit épisodes contient quelques passages "hot" avec des relations intimes entre les personnages. Filmer du sexe est toujours quelque chose de spécial (demandez à Keira Knightley ce qu'elle en pense !). Ça l'a encore plus été pour La Chronique des Bridgerton. C'est ce que l'on apprend dans Deadline, lors d'une interview de la réalisatrice Julie Anne Robinson. La série a été tournée dans le Castle Howard, un véritable château situé en Angleterre qui obligea l'équipe à faire très attention pour ne pas dégrader ce lieu historique.

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page ont eu la désagréable surprise de tourner les scènes au lit avec des invités très particuliers sur le plateau. En temps normal, l'équipe est réduite au minimum lorsqu'il faut filmer du sexe. Afin de créer un climat intime et de rassurer les acteurs. Il est évident qu'ils préfèrent que le moins de monde soit présent pour les voir jouer dans le plus simple appareil. Même des professionnels ont le droit au respect de leur intimité.

Mais hélas, impossible de se débarrasser des surveillants qui étaient sans cesse avec eux pour s'assurer du respect des lieux. Et pas question qu'ils ne fassent pas leur travail même pendant les scènes de sexe. Ils trouvaient toujours un coin dans lequel se mettre, observant les faits et gestes de chacun. Leur tâche consistait notamment à surveiller que le lit ne subisse pas des dégâts, par exemple. Ce qui gâche forcément la spontanéité des acteurs, obligés de faire attention au décor au lieu de se concentrer pleinement sur leur jeu. On connaissait les coordinateurs d'intimité mais pas cet autre métier plutôt spécial.

Netflix défend les acteurs contre les sites pornographiques

La Chronique des Bridgerton étant devenue très populaire, elle a vu ses scènes de sexe atterrir sur des sites de vidéos pornographiques. Une pratique qui n'est pas du goût des acteurs ni de Netflix. Un article de The Sun révèle que la plateforme se bat pour que les extraits soient retirés car elle ne veut pas que la série apparaisse au milieu de "vidéos obscènes."

Les deux acteurs principaux, Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page, ont mal vécu cet usage détourné de leur image. Ils sont chacun au début de leur carrière et vivent une expérience qu'ils n'imaginaient pas. Ils ont accepté de tourner ces scènes car elles servent l'évolution des personnages, sans penser qu'elles pourraient être utilisées de cette manière. Netflix dispose d'assez de moyens pour faire pression et faire respecter ses droits. Mais, malheureusement, Internet est un outil qui empêche d'avoir un contrôle total sur la propagation d'éléments. À voir si tout ça aura une influence sur la saison 2 déjà annoncée.