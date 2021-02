La Chronique des Bridgerton : le grave accident survenu lors du tournage de la saison 1

Tandis que la saison 2 de "La Chronique des Bridgerton" est sur toutes les lèvres, les comédiens se livrent à quelques confidences - pour le moins surprenantes - sur le tournage de la première saison du show à succès.

La Chronique des Bridgerton : un succès retentissant

La série Netflix créée par Chris Van Dusen sur les conseils de Shonda Rhimes caracole en tête des programmes les plus regardés de la plateforme. Si vous êtes passés à côté du show, on y suit les aventures d'une famille anglaise sous la Régence et plus particulièrement de la jeune Daphne. On sait désormais que la seconde saison du programme s'articulera autour de l'aîné de la fratrie Bridgerton, Anthony, et de ses amours. Toutefois, la place réservée aux personnages secondaires de la saison 1 dans la salve d'épisodes à venir demeure incertaine. Et pourtant, nombre de spectateurs ont manifesté leur attachement à des protagonistes "de second rang" de La Chronique des Bridgerton. La jeune Penelope Featherington a ainsi su trouver son chemin dans le cœur de nombre d'entre eux, de même que la jeune sœur révoltée de Daphne, Eloise Bridgerton.

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

Les deux jeunes filles étant meilleures amies - malgré des hauts et des bas tout au long de la série -, la révélation de la seconde identité de Penelope devrait provoquer chez sa confidente une stupéfaction peu commune. A moins que la détective en herbe ne reprenne son enquête et finisse par confondre elle-même son amie ! Nicola Coughlan, l'interprète de Penelope, a d'ailleurs confié à Variety son affection pour Claudia Jessie (Eloise), la qualifiant de rayon de soleil. Pour la petite histoire, les deux comédiennes s'étaient rencontrées à une fête de fin de tournage un an auparavant ! Au sujet de la relation entre leurs personnages, l'actrice explique penser que Penelope n'est jamais autant elle-même que dans les moments passés avec son amie. Si l'on attend avec impatience la suite de leurs aventures, Nicola Coughlan a partagé un souvenir de tournage pour le moins particulier.

Danger public

La comédienne, interviewée par Kelly Clarkson durant The Kelly Clarkson Show, a avoué qu'elle n'était pas toujours très à l'aise dans les vêtements d'époque dont on l'affublait. De surcroît, en raison de sa petite taille, on lui avait assigné des chaussures à talons.

J'ai pensé "Je ferai tout ce que vous voudrez. Oui."

Mais Nicola Coughlan explique avoir eu du mal à garder l'équilibre dans cet accoutrement et être tombée à plusieurs reprises. Pire encore, elle s'est à un moment donné effondrée avec une ombrelle, poignardant Claudia Jessie à la main.

J’ai poignardé Claudia Jessie à la main et elle s’est mise à saigner.

Fort heureusement, la comédienne irlandaise - et légèrement maladroite - a vite été pardonnée par sa co-star. Nicola Coughlan se rappelle avoir été d'autant plus mortifiée qu'il s'agissait de son tout premier jour de tournage. L'actrice souhaitait plus que tout ne pas faire d'erreur pour ses débuts dans la superproduction Netflix/Shondaland... Si personne ni lui en a tenu rigueur, on imagine qu'elle n'oubliera pas cette entrée en matière de sitôt ! Même si la comédienne irlandaise est déjà à l'affiche d'un programme de la célèbre plateforme au logo rouge, Derry Girls, on ne peut comparer le rayonnement des deux shows. En décrochant le rôle de Penelope Featherington, alias la redoutée Lady Whistledown, Nicola Coughlan a donc frappé fort - sans mauvais jeu de mots !