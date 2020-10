L'Affaire Watts : la famille de Shannan réagit au documentaire choc de Netflix

Netflix vient de dévoiler ces derniers jours un documentaire captivant sur un fait divers sordide. "L'Affaire Watts" permet de comprendre comment un mari a tué sa femme et ses deux enfants. Le frère de Shannan, l'une des victimes, sort du silence à la suite de la mise en ligne.

L'Affaire Watts : tout le monde en parle

Netflix confirme son envie de proposer des titres originaux tirés de faits réels, parce que le public répond souvent présent. L'Affaire Watts : chronique d’une tuerie familiale est le nouveau carton dans le genre, qui fait grand bruit depuis sa sortie le 30 septembre dernier. L'histoire relatée dedans s'est déroulée en 2018. Si vous ne connaissez pas le dossier ou que vous comptez voir le documentaire un de ces jours, il est conseillé de ne pas poursuivre la lecture ou vous vous exposez à des spoilers dans tous les sens.

Pour en reprendre les grandes lignes, au centre de ce crime se trouve le couple formé par Shannan et Chris. Leur famille avait pris forme, avec deux enfants en bas âge et un troisième qui devait arriver prochainement. Tout porte à croire, en extérieur, qu'ils menaient une vie normale. Pourtant, quand Shannan disparaît avec ses deux enfants, ses proches s'inquiètent très rapidement. Chris est pointé du doigt et semble être le coupable idéal. Ses premiers témoignages vont le disculper aux yeux du FBI mais les enquêteurs continuent de le soupçonner, au point de le faire passer au détecteur de mensonges. Un test qui va le faire tomber. Ne pouvant plus cacher la vérité, il va avouer avoir tué sa femme quand cette dernière a étranglé les deux enfants. Pour camoufler ce drame, il se serait débarrassé des corps sur son lieu de travail. Le crime, horrible à ce stade, va se révéler être bien pire que ça. Chris va révéler plus tard être également responsable de la mort de ses propres enfants. Cette vérité d'autant plus terrible va lui faire récolter une peine à perpétuité.

Le documentaire est remarquable sur sa manière d'assembler des images d'archives pour nous faire comprendre l'affaire dans son ensemble. On plonge dans l'intimité du couple et dans l'esprit d'un menteur qui a commis l'irréparable. La réalisatrice Jenny Popplewell a trouvé la bonne approche pour ne pas faire quelque chose de racoleur.

Le frère de Shannan réagit

L'une des dernières séquences peut vous arracher dans larmes quand la mère de Shannan, Sandy Rzucek, s'exprime avec beaucoup de dignité juste avant le verdict. Dans la foulée de la diffusion du documentaire, le frère, Frankie, a tenu aussi à se manifester sur Facebook. Il exprime encore son amour pour sa soeur disparue et tient à préciser que ce documentaire a été fait avec l'accord de la famille. Dès le début, ils ont été insérés dans le processus pour s'assurer qu'ils soient en adéquation avec la démarche. Des rencontres avec la réalisatrice et l'équipe ont été récurrentes, leur permettant de comprendre ce qui était en train de se faire, qu'ils donnent leur avis et leur ressenti.

Mais le plus important est que Frankie estime que ce documentaire permet de donner "une voix à soeur" et qu'il est fidèle à sa personnalité. Elle était une femme enjouée, heureuse de bâtir sa famille et aimante envers ses enfants. On imagine que ce travail de mémoire, où la justice prime, doit aider à faire le deuil, bien qu'il ne remplace pas une personne disparue. Les nombreuses manifestations de compassion sur les réseaux sociaux sont également des marques de soutien qui doivent compter et réchauffer les coeurs. Même une immense star comme Kylie Jenner a parlé du documentaire sur son compte Instragram.