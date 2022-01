L'Amour (presque) parfait sur France 2 : c'est quoi cette série avec Tom Leeb et Maud Baecker ?

France 2 diffuse mercredi 19 janvier les deux premiers épisodes de la série "L'Amour (presque) parfait". Entre romance et comédie, cette nouvelle fiction, composée de six épisodes, est portée par Maud Baecker et Tom Leeb. Découvrez pourquoi c'est une série à ne pas manquer !

L'Amour (presque) parfait : de quoi ça parle ?

Loin des polars, thrillers et autres séries policières habituelles, France 2 diffuse un tout nouveau programme plein de légèreté, intitulé L'Amour (presque) parfait. Cette série française, suit avec humour Julie, surnommée Jul, incarnée par Maud Baecker, bien connue pour son rôle dans la série Demain nous appartient.

Elle a 36 ans, coche toutes les cases du test de la parfaite loseuse : larguée, sans enfant, au chômage, bientôt quadra, maladroite… Mais un coup de téléphone va tout changer. Au bout du fil, Max, interprété par François Vincentelli, lui fait une sublime demande en mariage. Elle est extatique jusqu’au moment où elle comprend que le téléphone qu’elle serre frénétiquement n’est pas le sien...

L'Amour (presque) parfait ©FTV

Composée de six épisodes, cette série romantique aux faux airs de Bridget Jones a été réalisée par Pascale Pouzadoux et écrit par Armelle Patron et Emmanuel Patron. Malgré tout ce qui lui arrive, Jul continue à croire au grand amour. Il est vrai que rien ne se passe vraiment comme prévu. Quittée par son petit-ami de longue date, qui est également son patron, la jeune femme se retrouve célibataire et sans emplois du jour au lendemain. Sa naïveté risque de lui jouer des tours...

Un beau trio d'actrices

L'Amour (presque) parfait nous raconte donc tous les déboires amoureux de Julie. Heureusement, elle peut compter sur ses amies. Une vraie alchimie se crée entre les trois copines, prêtes à tout pour se soutenir. On retrouve donc Nadia Roz, déjà présente dans la série France 2 La Faute à Rousseau, mais aussi Isabelle Vitari (Nos cher voisins). Les scènes sont pleines de tendresses et de drôleries. Une chose est sûre, les trois femmes ont l'air de bien s'amuser ensemble et leur plaisir s'avère communicatif.

Aux côtés de ce trio féminin, il y a Tom Leeb (Plan B) qui joue Stéphane, le colocataire qui prétend être homosexuel, mais aussi François Vincentelli l'interprète de Max, l’homme dont Jul tombe éperdument amoureuse. Evelyne Bouix et Antoine Duléry (Le Bazar de la charité) incarnent les parents de Jul. Gérémy Credeville (En Famille), Alice Daubelcour (Alex Hugo) et Raphaël Duléry complètent cette fine équipe.

L'Amour (presque) parfait ©FTV

En cette période difficile pour tout le monde, rien de mieux qu'une série romantique pour remettre un peu de baume au cœur. Sans révolutionner le genre, L'Amour (presque) parfait vient apporter un peu de fraîcheur dans le paysage télévisuel actuel. Cette fiction "feel good" plaira aux amateurs du genre mais aussi aux téléspectateurs qui souhaitent passer un bon moment. Le programme est déjà entièrement disponible sur la plateforme Salto.