Le Livre de Boba Fett : le chasseur de primes en seigneur du crime dans la bande-annonce

La série spin-off de "The Mandalorian", intitulée "Le Livre de Boba Fett" et avec Temerua Morrison dans le rôle principal, se montre dans une première bande-annonce à l'action musclée et au ton grave.

Le Livre de Boba Fett : le spin-off de The Mandalorian se dévoile

En attendant le retour du Maître Jedi Obi-wan Kenobi dans sa série dédiée, le public de l'univers Star Wars va pouvoir se mettre un nouveau show sous la dent avec la prochaine sortie de la série Le Livre de Boba Fett sur Disney+. Attendue pour le 29 décembre 2021, cette série va explorer une partie plus sombre et moins prestigieuse de la très lointaine galaxie, en s'inscrivant dans le monde des criminels et des chasseurs de primes. Boba Fett est de ceux-là, un chasseur de primes légendaire qui monnaye ses services au plus offrant. Sans préavis, Disney vient de dévoiler la première bande-annonce, qui dévoile les enjeux et les personnages de l'histoire (en tête d'article).

Le Livre de Boba Fett ©Disney+

Bienvenue chez les bandits de Star Wars

D'un calibre plus modeste que celui de The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett entend pourtant réussir son expérience en suivant Boba Fett dans ses aventures. Plus précisément, selon le synopsis officiel :

Après s’être hasardés dans les bas-fonds de la galaxie, le légendaire chasseur de primes et le mercenaire Fennec Shand reviennent au milieu des dunes de Tatooine pour y revendiquer le territoire autrefois dirigé par Jabba le Hutt et son syndicat du crime.

C'est Temuera Morrison qui enfile l'armure de Boba Fett et Ming-Na Wen qui interprète Fennec Shand et, pour le moment, dans ces quelques images, sont les seuls à vraiment se montrer. Pilotée par Robert Rodriguez, Dave Filoni et Jon Favreau, on retrouve dans cette création ce qu'on a logiquement découvert dans The Mandalorian. Coup du sort, la révélation Baby Yoda a ancré fortement la série dans une forme de tradition, ce que cette nouvelle série ne devrait pas faire, s'amusant au contraire à développer une série Star Wars "policière" avec ses luttes de pouvoir et ses anti-héros.

Le Livre de Boba Fett arrive sur Disney+ le 29 décembre 2021.