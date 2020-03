Locke and Key (Netflix) est renouvelée pour une saison 2

Il en aura fallu du temps avant que l'adaptation de "Locke & Key" voit le jour. Une attente qui a pris fin grâce à Netflix ! La première saison sortie en début d'année ne restera pas une tentative orpheline puisque la plateforme vient d'annoncer qu'une saison 2 allait voir le jour.

Le fiston de Stephen King, Joe Hill, commence aussi à intéresser les studios. Dans la lignée de son père, c'est vers l'écriture qu'il s'est tourné mais pas uniquement au travers des romans. Il a notamment créé, avec le dessinateur Gabriel Rodriguez, les comics Locke & Key. Une adaptation en série a failli voir le jour il y a quelques années, laissant les fans du matériau de base avec leur frustration. Puis Universal a voulu ensuite faire un film, avec là aussi un échec à la clé. Puis quand Netflix a décidé de mettre son nez dans le dossier, l'histoire a enfin pu passer sur nos écrans. Joe Hill est d'ailleurs dans le coup, pour s'assurer qu'on ne fasse pas trop n'importe quoi.

Locke & Key suit la famille Locke après le meurtre de leur père. Avec leur mère, la fratrie prend un nouveau départ en emménageant à Keyhouse, une maison qui est dans la famille depuis longtemps. Mais les enfants vont se rendre compte que cette demeure contient des secrets et en particulier des clés qui ont des pouvoirs spécifiques. Ils vont apprendre à les manier mais aussi combattre un terrible ennemi qui rêve de s'en emparer pour répandre le chaos sur Terre. La série reprend donc ces ingrédients mais on doit avouer - comme en atteste notre critique - que nous n'avons pas été chamboulés par cette adaptation.

Une seconde partie pour Locke & Key

Il semblerait que la série a eu un petit succès, du moins assez pour que Netflix ne s'arrête après seulement une saison. La plateforme vient d'annoncer officiellement qu'une seconde salve d'épisodes était en préparation, sans pour autant donner une date de diffusion ni annoncer grand chose en ce qui concerne l'intrigue. On y apprend uniquement que les enfants Locke vont devoir affronter de "grands défis" maintenant qu'ils sont les nouveaux Gardiens des clés. On espère que cette seconde saison fera preuve de folie parce qu'il manquait du piment dans ces premiers 10 épisodes. Bien que rien ne soit encore confirmé, on peut s'attendre à ce que cette nouvelle saison reprenne le même format.