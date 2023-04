Lupin : Netflix dévoile la date de la Partie 3

Après avoir proposé une campagne promotionnelle ludique dans laquelle la plateforme laissait les internautes découvrir eux-mêmes la date de sortie, Netflix vient d'officialiser le jour de diffusion de la Partie 3 de la série "Lupin", toujours emmenée par Omar Sy.

Lupin : un personnage emblématique

Créé en 1874 par Maurice Leblanc, Arsène Lupin a d'abord été le héros d'une petite nouvelle publiée dans le magazine Je sais tout intitulée : L'Arrestation d'Arsène Lupin. Avec le succès grandissant du personnage, l'auteur fait paraître, la même année, un recueil de nouvelles : Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur. En tout, Maurice Leblanc publiera 18 romans, 39 nouvelles et 5 pièces de théâtre autour de son personnage, jusqu'à son décès en 1941.

Arsène Lupin contre Arsène Lupin ©Gaumont

Arsène Lupin connaît ensuite une carrière dans le septième art. Trois ans après sa première apparition, le cinéma américain s'empare du personnage dans un court-métrage intitulé The Gentleman Burglar. Rapidement, le personnage fait le tour du monde, et se retrouve au centre de nombreuses adaptations internationales : en Allemagne où il affronte Sherlock Holmes en 1910 dans un film de Viggo Larsen, en France en 1909 devant la caméra de Michel Carré ou encore en 1916 en Allemagne, en 1921 en Hongrie et même au Japon en 1923.

Le premier long-métrage autour du voleur, The Teeth of the Tiger, sort en 1919 aux États-Unis. Depuis, Arsène Lupin est l'un des personnages les plus adaptés de toute l'histoire du cinéma. Depuis 1908, une cinquantaine de versions cinématographiques du personnage ont vu le jour, tantôt en animation, tantôt en live action.

Une drôle d'enquête

En 2021, George Kay imagine une nouvelle adaptation du gentleman-cambrioleur. Arsène devient alors Assane Diop pour les besoins de Lupin, une série Netflix emmenée par Omar Sy, et en partie réalisée par Louis Leterrier. Le show suscite rapidement un énorme engouement. Netflix officialise une Partie 2, puis une Partie 3, prochainement disponible.

En parlant de cette Partie 3, il y a quelques jours, Netflix s'est amusé à mettre en place une campagne promotionnelle ludique à l'attention de ses internautes. En effet, mercredi 19 avril dernier, la plateforme a publié une photo d'un panneau publicitaire où l'on pouvait lire la mention : « La Partie 3 de Lupin sortira le / / 2023 ». Une campagne qui a été appuyée par une vidéo de Omar Sy dans la peau d'Assane :

Les internautes se sont alors lancés dans une enquête pour découvrir la date de sortie de cette troisième partie. Leur premier réflexe a été de se rendre sur la page de la série directement sur la plateforme. On pouvait alors y trouver un premier indice avec l'énoncé suivant : « Vous cherchez Assane ? Il faut faire profil bas... ». Le mot-clé était ici profil. Il fallait ensuite se rendre dans la section profil du service de streaming. Puis, « Modifier le profil ». Apparaissaient alors différentes images d'Assane avec les numéros suivants : 3, 1, 0, 2, 5, 0. Suggérant ainsi plusieurs combinaisons de dates de sortie possibles : le jeudi 5 octobre, le lundi 1er mai et le mercredi 10 mai.

Finalement, Netflix vient d'apporter la réponse finale à cette petite enquête sympathique. Alors que beaucoup de fans tablaient sur une sortie le mercredi 10 mai, la Partie 3 de Lupin verra finalement le jour le 5 octobre prochain. Alors, qui parmi vous a réussi à résoudre l'enquête ?