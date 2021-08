MAID : un trailer émouvant pour la série Netflix avec Margaret Qualley

Une mère se bat pour sa fille pour lui offrir un avenir radieux dans "MAID", une série tirée d'un roman et d'une histoire vraie. Découvrez la première bande-annonce émouvante avec Margaret Qualley en tête d'affiche, aux côtés de sa mère, Andie MacDowell.

MAID : une histoire vraie bouleversante

Le 1er octobre prochain va être mise en ligne la série MAID sur Netflix. Une adaptation du livre Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive écrit par Stephanie Land. Une œuvre qui s'inspire de la vie de son auteure et qui raconte le tournant qu'elle a pris durant son existence à un moment charnière. La série va s'attarder sur Alex, une mère célibataire qui vient récemment de quitter son compagnon au comportement violent et abusif. Pour prendre un nouveau départ et offrir à sa jeune fille un avenir convenable, elle accepte de devenir femme de ménage. Un emploi difficile dans lequel elle ne peut pas s'épanouir mais qui lui offre une solution financière. Malgré cette situation peu évidente, elle fait preuve de force et d'un caractère exemplaire.

Maid ©Netflix

Margaret Qualley et Andie MacDowell, mère et fille à l'écran et dans la vie

Le rôle principal de MAID a été confié à Margaret Qualley, déjà vue à la télévision dans le chef d'œuvre The Leftovers. Ou encore au cinéma, dans un autre chef d'œuvre : Once Upon a Time... In Hollywood. Elle est la fille de l'actrice Andie MacDowell, que l'on retrouve également au casting de la série. D'après ce que l'on comprend dans la bande-annonce de MAID, elle devrait également incarner sa mère à l'écran. Une première pour les deux, qui complète un peu plus la liste de parents/enfants qui se sont donnés la réplique.

Dans ces premières images, MAID annonce une série portée sur l'émotion, où tout tourne autour du personnage central. Les téléspectateurs vont la suivre dans sa séparation, durant ses heures de travail et dans ses moments de tendresse avec sa fille. On s'attend à des épisodes qui vont nous toucher, avec des touches d'optimisme qui semblent empêcher de verser dans un misérabilisme tire-larmes. Margaret Qualley a l'air de livrer une excellente performance, dans ce qui pourrait être le premier grand rôle principal de sa carrière.