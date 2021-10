Mauvaises Graines sur France 3 : c'est quoi ce téléfilm avec Patrick Fiori ?

Patrick Fiori fait ses premiers pas en tant que premier rôle dans le téléfilm "Mauvaises Graines" diffusé sur France 3. Une fiction inédite touchante dans laquelle le chanteur incarne le directeur d'un centre éducatif pour ado, aux côtés de Michel Jonasz.

Mauvaises Graines : un premier rôle pour Patrick Fiori

Le chanteur Patrick Fiori fait une infidélité aux plateaux de TF1 et se retrouve sur France 3 dans le téléfilm inédit Mauvaises Graines. En effet, le coach de The Voice a plus d'une corde à son arc et se lance un nouveau défi en incarnant le premier rôle d'une fiction télé. L'artiste a tout de même l'habitude de se glisser dans la peau d'un personnage, lui qui incarnait Phoebus dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Il a également joué la comédie lors des spectacles de la troupe des Enfoirés, dont il fait partie depuis 1999. Ici, Patrick Fiori donne la réplique à Michel Jonasz (Il a déjà tes yeux) et Garance Thenault (Profilage, Candice Renoir, Meurtres à Belle-Île).

Mauvaises Graines ©FranceTv

Le chanteur interprète un éducateur bienveillant répondant au nom de Jean Bogossian. Ce personnage a été écrit pour lui et s'inspire de ses origines arméniennes. Ce premier rôle l'a tout d'abord effrayé, lui qui préfère interpréter un second rôle. Mais Patrick Fiori a été touché par son personnage, il s'explique dans les colonnes de Télé Loisirs :

Quand j’arrive quelque part, j’aime le faire doucement. Un premier rôle me faisait débarquer avec de gros sabots. C’est la raison pour laquelle je l’ai d’abord refusé. Mais j'ai été touché par ce personnage de Jean Bogossian qui accompagne la jeune génération. Je voulais tellement être à la hauteur qu’il m’est arrivé de surjouer. Mais il (Michel Jonasz) a été un père pour moi, à la fois dans le film et sur ce tournage.

De quoi ça parle ?

Le scénario et dialogues sont écrits par Laure Mentzel et Virginie J. Perez. La fiction France 3 illustre le quotidien d'un éducateur qui se bat pour offrir un avenir meilleur aux jeunes qu'il garde sous son toit. Humanité, sensibilité et courage sont à l'honneur dans le téléfilm Mauvaises Graines. Le synopsis officiel est le suivant :

Jean Bogossian a monté un centre éducatif dans un petit village rural. Son ambition : sauver de jeunes auteurs de délits, pour qu’ils ne connaissent pas le même destin que lui. Un destin fait de mauvaises fréquentations et d’une vie où on est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Seul majeur présent lors d’une rixe qui a coûté la vie à un homme, Jean a purgé une longue peine de prison, malgré son innocence.

Aujourd’hui, Jean est prêt à tout pour remettre les brebis égarées dans le droit chemin, lorsqu’un jeune du village est assassiné le soir d’une fête. Naturellement, tout accuse un des pensionnaires du centre éducatif. Jean ne peut croire en la culpabilité du jeune homme.

Mauvaises Graines est d'ores et déjà disponible en avant-première sur la plateforme Salto.