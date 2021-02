Michael B. Jordan prépare une série sur Muhammad Ali

On n'arrête plus Michael B. Jordan. Récemment, la star américaine a fait parler d'elle en signant un contrat avec Amazon Studios dans le but de développer des films et des séries. Parmi ces nombreux projets, on apprend donc qu'il serait à la production d'une série consacrée ni plus ni moins à la légende de la boxe Muhammad Ali...

De The Wire à star hollywoodienne

Michael B. Jordan est un homme qui ne perd pas de temps. Après s'être fait remarquer dans la série The Wire en 2002, il va rapidement enchainer les productions importantes. Télévisuelles d'un côté (La Force du Destin, Friday Night Lights, Parenthood...), cinématographiques de l'autre (Chronicle). Toutefois, c'est en 2013 qu'il va véritablement crever l'écran en passant par le circuit indépendant pour le très acclamé Fruitvale Station.

C'est à partir de là que des projets plus importants vont s'offrir à lui. En effet, après avoir incarné La Torche Humaine dans Les Quatre Fantastiques, il relance la saga Rocky en jouant le rôle principal dans son spin-off, Creed. Le film sera un énorme succès critique et commercial, confirmant que Michael B. Jordan est une future star. Deux ans plus tard, il fait encore mieux puisqu'il intègre le MCU en incarnant l'antagoniste Killmonger dans le film Black Panther. En plus d'être un triomphe, le long-métrage est marqué par l'énorme interprétation de l'acteur. En plus de s'être intensément préparé physiquement, Jordan joue son rôle à la perfection et s'impose comme l'un des meilleurs méchants qu'on ait pu voir dans le MCU. Par ailleurs, bon nombre de fans réclament toujours son retour dans le second volet de Black Panther.

Creed ©New Line Cinema

Devenu l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, et couronné homme le plus sexy de la planète par plusieurs magazines, Michael B. Jordan est devenu aujourd'hui une personnalité à laquelle les grandes marques font appel. C'est donc pour cela qu'Amazon a fait appel à lui.

I can feel it. I'm the world's greatest

Devenue une figure de la communauté afro-américaine, il n'est pas étonnant que Michael B. Jordan porte le projet d'une mini-série consacrée à Muhammad Ali. En effet, on parle d'une légende de la boxe mondiale qui est aussi devenue une icône du combat des droits civiques. En outre, il ne faut pas oublier que Michael B. Jordan est devenu depuis 2015 la star d'une saga de boxe. Par conséquent, tout concourt à ce qu'il soit le maître d'oeuvre de cette série. On sait par ailleurs que l'acteur est un grand fan du boxeur, puisqu'à l'annonce de son décès en juin 2016, il avait rapporté que ce dernier l'avait beaucoup inspiré.

Intitulée The Greatest, cette mini-série sera donc l'occasion unique pour Jordan de raconter les coulisses de la vie d’un de ses plus grands héros. L'acteur sait qu'il devra passer après d'autres adaptations de la vie du boxeur qui ont marqué le public : Ali et Muhammad Ali's Greatest Fight, notamment. Mais cela ne lui fait pas peur, au contraire :

C’est un honneur incroyable. C’est un poids sain à porter, de pouvoir raconter l’histoire de Muhammad Ali. D'ailleurs, nous serons partenaires avec Roc Nation (le label de Jay-Z) pour le côté musique. C’est une mini-série qui va vraiment plonger dans la vie de Muhammad Ali. Je ne vais pas être trop précis, mais nous allons pouvoir le connaître d’une manière inédite. Je suis très enthousiaste (...) Pouvoir honorer Muhammad Ali et développer son héritage est quelque chose qui m’excite vraiment, et je sais qu'Amazon l'est aussi.

Amazon et Michael B. Jordan : une histoire d'amour commence

Pour le moment, Michael B. Jordan n'est que producteur de The Greatest. Fera t'il une apparition dans la série ? C'est possible. Jouera-t-il le rôle principal ? L'acteur a rapidement confirmé que ce ne serait pas le cas. Pour autant, la star a déjà montré qu'il pouvait être la tête d'affiche d'autres projets liés à Amazon.

On sait par exemple que son dernier film Sans aucun Remords sera diffusé sur Amazon Prime Video le 30 avril prochain, faute de ne pouvoir être distribué dans les grandes salles en raison de la crise sanitaire. Pour l'occasion, le géant américain a dévoile dimanche soir, durant le Super Bowl, une publicité qui avait pour guest star...Michael B. Jordan ! En effet, pour mettre en avant le nouveau design d'Alexa, (l'assistant personnel virtuel de l'enceinte connectée d'Amazon) l'acteur prend ici la forme humaine de cette machine. On peut même l'entendre s'exprimer en français ! En outre, la pub n'oublie pas de mentionner la sortie prochaine du film.

Une belle association entre l'acteur et la marque, puisque cette publicité a été la plus vue de cette édition du Superbowl.