Mort du Prince Philip : l'équipe de The Crown lui rend hommage

Le Prince Philip, époux de la Reine Elizabeth II, s'est éteint ce matin 9 avril à l'âge de 99 ans a annoncé Buckingham Palace. Tout un pays est en deuil, et les fans de la série "The Crown" aussi.

Le Prince Philip n'est plus

C'est une triste nouvelle à laquelle des millions d'anglais s'attendaient depuis quelques semaines qui vient de tomber : le prince Philip, époux de la Reine Elizabeth II, s'est éteint ce matin à l'âge de 99 ans au Château de Windsor. C'est avec un communiqué sobre posté sur ses réseaux sociaux que la Royal Family a annoncé sa disparition :

C'est avec une grande tristesse que Sa Majesté La Reine a annoncé la mort de son époux bien-aimé, Son Altesse Royale Le Prince Philip, Duc d'Edinburgh.

Son Altesse Royale s'est éteinte paisiblement ce matin au Château de Windsor.

Il disparaît seulement deux mois avant son centième anniversaire. Il aura été marié à La Reine Elizabeth II pendant 74 ans.

The Crown lui rend hommage

Si tout un pays pleure le Prince Philip, les fans de la série The Crown sont aussi sous le choc. Beaucoup de monde a en effet découvert cette figure emblématique de la monarchie anglaise dans la série Netflix, où il était campé par Matt Smith dans les deux premières saisons, et par Tobias Menzies dans les saisons 3 et 4. Dans les saisons 5 et 6 à venir, il sera interprété par Jonathan Pryce.

Prince Philip (Matt Smith) - The Crown ©Netflix

Dans un récent communiqué, Peter Morgan le créateur de The Crown, et Netflix ont rendu hommage au Prince Philip :

Netflix, Left Bank Pictures, Sony Pictures Television et toute l'équipe de production de The Crown sont profondément attristés d'apprendre la mort du Duc d'Edinburgh. Nos pensées accompagnent la Famille Royale en ces temps difficiles.

Même si la série ne renvoie pas forcément une image très reluisante du souverain et des autres membres de la Royal Family (ce qui n'a pas manqué de faire grincer des dents Buckingham), cette proximité avec les personnages a fait naître un attachement chez les spectateurs pour les vrais protagonistes. La personnalité complexe du Prince Philip a été formidablement dépeinte par Peter Morgan, et a donné lieu à des scènes fabuleuses, comme celle ci-dessous dans la saison 4 lorsqu'il s'entretient avec Diana :