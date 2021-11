One Piece : le 1000e épisode sera diffusé au cinéma en France

Où s’arrêtera « One Piece » ? Présente à la télévision depuis plus de 20 ans, la série verra exceptionnellement son 1000e épisode être diffusé dans plusieurs salles obscures françaises, le lendemain de sa sortie au Japon. Un évènement exceptionnel pour une série française.

One Piece : We are !

Lorsque l’on parle de plus grand manga et anime japonais de tous les temps, on a souvent tendance à évoquer Dragon Ball. Cependant, quelle œuvre possède une longévité et une régularité telles que celles de One Piece ? Publié depuis le 22 juillet 1997 par le mangaka Eiichirō Oda, et diffusée à la télé depuis le 20 octobre 1999, la série n’est pas seulement la digne héritière du DB d’Akira Toriyama.

One Piece est surtout cette œuvre qui, malgré ses innombrables épisodes, contient toujours une fraîcheur étonnante, que ce soit dans le charisme de ses personnages, la multiplicité de ses intrigues et la qualité de son dessin. Depuis 22 ans maintenant, la série parvient toujours à nous émerveiller, à nous surprendre, à nous faire rire et à nous émouvoir. Chose rare pour une série aussi longue.

Pour rappel, la série suit les aventures de Monkey D. Luffy, un jeune garçon qui a la capacité d'élargir son corps comme du caoutchouc. Son seul désir : devenir le Roi des Pirates. Pour se faire, il se constitue alors un redoutable équipage afin de voguer sur les mers et partir à la recherche du « One Piece », un immense trésor laissé par Gol D. Roger, l’ancien Roi des Pirates.

Devenue aujourd’hui une franchise plébiscitée au Japon et à l’international (une adaptation live par Netflix est en préparation), la série proposera donc bientôt son 1000e épisode. Un événement extraordinaire que la France ne compte pas laisser échapper, tant la série est populaire dans l’Hexagone.

Un 1000e épisode très attendu

Pour célébrer les 22 ans du show ainsi que son 1000e épisode, Toei Animation Europe, en association avec Kinepolis et CGR Events, a mis en place un dispositif exceptionnel puisque 120 cinémas proposeront une soirée spéciale One Piece le 21 novembre. Intitulé Marathon One Piece 1000 Logs, l’événement proposera donc un programme qui devrait ravir les fans.

Ainsi, en premier lieu, sera diffusé One Piece : Strong World, film d’animation mythique de la franchise, et qui avait généré 61 millions de dollars dans le monde lors de sa sortie en 2009. Par la suite, les spectateurs auront droit à un portrait exclusif du héros Monkey D. Luffy. Enfin, le clou du spectacle sera bien évidemment la diffusion du 1000e épisode de la série. Cependant, d’autres surprises pourraient survenir au cours de la soirée.

One Piece ©Toei Animation

Autant dire que le dispositif mis en place est assez surprenant. En effet, bien que la japanimation ait la cote en France ces dernières années, il est assez rare que des films d’animation consacrées à des séries fleuves telles que One Piece aient droit à de telles festivités dans un si grand nombre de salles françaises.

Si vous souhaitez assister au Marathon One Piece 1000 Logs, il faudra vous hâter car les réservations ont été prises d’assaut depuis l’annonce de cet événement, faisant même planter les serveurs. Par conséquent, il vaut mieux ne pas tarder si vous avez un cinéma près de chez vous qui sera disposé à célébrer ce 1000e épisode.

Le Marathon One Piece 1000 Logs aura lieu le 21 novembre au cinéma.