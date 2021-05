Resident Evil - Infinite Darkness : la série Netflix se dévoile dans une superbe bande-annonce

La série animée « Resident Evil : Infinite Darkness » vient de dévoiler sa bande-annonce. Basée sur la franchise vidéoludique, la série sera disponible le 8 juillet prochain sur la plateforme de streaming Netflix.

Resident Evil : une saga emblématique

À la base, Resident Evil est une franchise de jeux vidéo emblématique. Le tout premier jeu voit le jour sur Playstation 1 en 1996. Développé par Capcom, ce premier opus cartonne et reçoit des retours dithyrambiques. Au fil du temps de nombreuses suites ont vu le jour sur différents supports, que ce soit Playstation, Xbox ou encore PC. Le tout dernier épisode, Resident Evil Village est sorti le 7 mai dernier.

Resident Evil : Infinite Darkness ©Capcom / Netflix

Côté adaptations cinématographiques, Resident Evil est une saga de six films sortis entre 2002 et 2006, pour la plupart réalisés par Paul W.S. Anderson. En tout, cette saga a rapporté plus de 1,2 milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Actuellement, de nombreux autres projets sont prévus. Sony travaille sur un nouveau film intitulé Resident Evil :Welcome to Raccoon City réalisé par Johannes Roberts. Du côté de Netflix, la licence aussi est en ébullition. La plateforme travaille en effet sur deux nouvelles adaptations : une série en version live et une série animée.

Resident Evil : Infinite Darkness – nouvelles images

Cette nouvelle création, dont l'animation rappelle les cinématiques de jeux vidéo, est produite par Capcom et Netflix. Un projet ambitieux supervisé par Hiroyuki Kobayashi, l'homme derrière des films comme Degeneration, Damnation et Vendetta. Resident Evil : Infinite Darkness sera donc une série tournée en CGI, qui renvoie aux récentes propositions de Love, Death + Robots.

Resident Evil ©Capcom / Netflix

Cette nouvelle bande-annonce apporte quelques éléments supplémentaires concernant l'intrigue de la série. Les protagonistes Leon S. Kennedy et Claire Redfield, héros du jeu Resident Evil 2, seront de la partie. Ils vont devoir affronter une invasion de mutants à la Maison-Blanche. Resident Evil : Infinite Darkness va se découper en huit épisodes d'une heure chacun. Ce show va donc emprunter l'aspect esthétique des précédents films de Hiroyuki Kobayashi. Cette nouvelle bande-annonce pose en tout cas le ton, qui se rapproche énormément des derniers jeux vidéo. Sortie prévue le 8 juillet prochain.