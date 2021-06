Resident Evil Infinite Darkness : Netflix dévoile les premières minutes de la série

Netflix dévoile les premières minutes de sa série animée "Resident Evil : Infinite Dakness" et donne également des nouvelles de son autre série en préparation, en prises de vue de réelles, avec la révélation du casting principal.

Netflix s'attaque à Resident Evil

La franchise Resident Evil n'a pas été gâtée avec ses différents passages dans les salles obscures. Alors que l'on se plaît à frissonner et à dégommer des zombies sur les consoles, on a eu plus de mal à prendre un peu de plaisir avec les six films existants. Un reboot pour le cinéma est actuellement en préparation, avec Johannes Roberts à la réalisation. On espère avoir une oeuvre qui se rapprochera davantage de ce que l'on aime dans les différents opus vidéoludiques. En plus de ce projet, Netflix veut aussi exploiter l'univers Resident Evil. Avec une série live, centrée sur la famille Wesker, et avec une série animée : Resident Evil : Infinite Darkness.

Cette dernière refait parler d'elle car la plateforme vient de dévoiler les premières minutes. On n'y retrouve pas Leon S. Kennedy et Claire Redfield, deux figures emblématiques de la saga qui seront présentes dans le scénario. À la place, nous sommes propulsés au Penamstan, une République fictive devenue théâtre d'une guerre civile. C'est dans ce contexte que débarquent les soldats de l'U.S. Army, les Mad Dogs.

Bien que l'on reconnaisse quelques motifs connus des joueurs (un énigmatique méchant à lunettes ou encore un crash d'hélicoptère), on se rapproche pour l'instant plus d'un pur récit guerrier que de l'horreur. Le climat chaud rappelle presque celui de l'Afrique dans Resident Evil 5 mais la série ne devrait pas tarder à nous ramener dans une ambiance plus typique de la franchise. Le passage que l'on vient de voir se déroule dans le passé par rapport aux événements principaux d'Infinite Darkness.

Resident Evil : Infinite Darkness ©Netflix

Dans le présent, un grave incident a fait fuiter des dossiers secrets de la Maison Blanche. Leon S. Kennedy et Jason (le soldat vu dans l'extrait) sont sollicités pour enquêter sur le problème. À peine ont-ils le temps de se mettre au boulot qu'ils doivent faire face à une attaque de zombies. L'intrigue retournera souvent au Penamstan, puisque c'est là que Claire Redfield vient en aide à des réfugiés et découvre avec horreur que des expériences ont été menées durant la guerre dans ce pays.

Resident Evil : Infinite Darkness sera visible sur Netflix dès le 8 juillet prochain.

Du nouveau sur la série live

Retour sur l'autre série, en prises de vue réelles, que l'on évoquait en préambule. Netflix a profité du Geeked Week pour en reparler et nous dévoiler le casting :

Pour rappel, la série va se concentrer sur Albert Wesker et plus particulièrement sur ses deux filles, Jade et Billie. Elles vont apprendre lors de leur arrivée à New Raccoon City que leur père cache de terribles secrets. D'après des précédentes informations, le scénario devrait sur passer sur au moins deux époques différentes. Albert Wesker est un personnage hautement important dans la mythologie Resident Evil. Il est régulièrement revenu au fil des épisodes mais la série se permet une grosse différence en le transformant en un homme de couleur. Lance Reddick a décroché le rôle mais on se demande quel est l'intérêt de s'éloigner de l'apparence du personnage telle qu'elle est connue de tous. Le tournage devrait avoir lieu plus tard dans l'année et une sortie en 2022 semble très probable.