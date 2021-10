Servant : un teaser inquiétant pour la saison 3 de la série Apple

La série "Servant" n'a pas dit son dernier mot sur Apple TV+. Un premier teaser de la saison 3 vient d'être dévoilé, avec une ambiance toujours autant inquiétante. Des images qui nous ouvrent l'appétit, en attendant la diffusion en janvier 2022.

Servant : la série Apple produite par Shyamalan

Face aux Disney+, Netflix, Amazon ou encore HBO, Apple TV+ a un peu plus de mal à s'imposer définitivement comme un service incontournable dans le paysage télévisuel. Il manque certainement des titres qui parviennent à créer un engouement populaire massif pour franchir un cap supplémentaire. Il n'empêche que l'on trouve dans le catalogue des exclusivités qui valent le détour. Comme Servant, série fantastique produite par M. Night Shyamalan. Ce dernier est en plein retour au premier plan, après un passage à vide inquiétant.

Son style particulier se ressent dans ce show qui raconte comment un couple (Lauren Ambrose et Toby Kebbell) tente de se reconstruire après la perte d'un enfant. Afin d'essayer de faire ce deuil presque impossible, ils décident d'utiliser une poupée pour remplacer leur bébé disparu. La situation devient inquiétante quand une nounou (Nell Tiger Free) débarque dans le foyer pour s'occuper de cette poupée. Qui est-elle ? Pourquoi se comporte-t-elle bizarrement ? On a déjà eu des éléments de réponse dans les deux premières saisons et la série a pu bénéficier d'une bonne réception de la part du public.

Leanne (Nell Tiger Free) - Servant ©Apple TV+

La saison 3 arrive en janvier prochain

Les suiveurs pourront donc continuer de s'immerger dans l'univers inquiétant de Servant avec une troisième saison. Celle-ci se révèle dans un premier teaser diffusé par Apple. Leanne est particulièrement mise en avant, avec sa crainte d'être retrouvée par la secte dont elle s'est échappée. La série a réussi à inverser notre point de vue sur elle et à en faire un personnage que l'on veut suivre, alors qu'elle était présentée initialement comme un motif inquiétant. Sur ce point, on ressent la touche Shyamalan, qui sait renverser des situations pour surprendre l'audience. On a hâte de voir dans quelle direction va aller Servant avec ces nouveaux épisodes. À priori, il ne devrait pas s'agir de la dernière saison puisqu'elle n'a pas été annoncée comme telle.

La saison 3 est attendue sur Apple TV+ en janvier prochain, sans qu'une date précise ne soit communiquée.