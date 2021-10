Squid Game : découvrez les coulisses de la série phénomène en vidéo

Immense succès de Netflix, la série coréenne "Squid Game" a fait le tour du monde et est encore sur toutes les lèvres. La plateforme de streaming a dévoilé une vidéo making-of de la série, de plus de 30mn. Sans commentaire mais avec le son direct du tournage, pour ressentir au mieux son ambiance. Attention aux SPOILERS pour ceux qui n'auraient pas encore regardé "Squid Game".

Squid Game : le plus grand succès pour une série Netflix

Oubliez La Chronique des Bridgerton, Lupin ou La casa de papel. Sur la célèbre plateforme de streaming, la série du moment est bien Squid Game. Celle-ci détient en effet le record pour un lancement : 111 millions de vues en un mois. Un succès planétaire pour ce drame en mode survival, qui a donc été vu par un très large public - comme le dit l'expression "de 7 à 77 ans", ce qui pose beaucoup de questions pour un show aussi violent.

La série a ainsi occupé la presse spécialisée avant d'arriver dans les rubriques économie et faits divers, avec un impact qui a largement excédé les attentes. Après une première vidéo publiée en septembre qui faisait la promotion de la série en offrant quelques images des coulisses, Netflix a récemment publié une vidéo plus étendue, un making-of qui détaille le tournage de plusieurs séquences iconiques de la série (en tête d'article).

Au coeur de la fabrication des jeux mortels

1, 2, 3, soleil, le jeu de la confiserie, celui du tir à la corde et celui des pierres de gué (la passerelle aux plaques de verre)... Les jeux d'enfance reproduits dans Squid Game sont mortels. Comment le créateur et les acteurs ont-ils rendu ces jeux à l'image ? On peut ainsi découvrir les acteurs principaux en plein action, tout particulièrement Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Jung Ho-yeon. Des images très intéressantes parce qu'elles nous plongent directement dans l'ambiance du tournage, sans commentaire superficiel, et surtout se dévoilent sur une durée conséquente, puisque ce making-of dépasse les 30mn.

Squid Game ©Netflix

On voit aussi bien des séquences des fameux jeux que des moments plus calmes, comme une séquence de discussion dans le dortoir. Ou encore l'émouvant dialogue entre Lee Yoo-mi et Jung Ho-yeon lors du jeu de billes. Dans plusieurs de ses séquences, on peut voir le créateur, scénariste et réalisateur Hwang Dong-hyuk donner ses consignes aux comédiens.