Squid Game : un jeu vidéo gratuit s'inspire de la série Netflix

"Squid Game", la série à succès Netflix, a inspiré un jeu vidéo non-officiel titré "Crab Game". Un jeu développé en seulement deux semaines et qui reproduit les épreuves de la série ainsi que d'autres mini-jeux.

Le phénomène Squid Game

En quelques jours, Squid Game est devenu un succès énorme pour Netflix. La série coréenne cartonne dans le monde entier et est désormais un phénomène. Un engouement qui n'est pas sans rappeler celui pour La casa de papel. Sauf que Squid Game a fait encore mieux en étant vue par 111 millions de spectateurs en seulement 17 jours, battant ainsi un record historique pour la plateforme de streaming. Pour ceux qui n'auraient pas encore regardé, l'histoire suit des personnes endettées qui s'affrontent dans des jeux mortels pour espérer remporter une importante somme d'argent. Un concept à portée sociale qui n'est pas sans rappeler Battle Royale.

Squid Game ©Netflix

Un jeu non-officiel

Devant le carton de la série Netflix, un petit malin a voulu en profiter pour développer un jeu vidéo non-officiel totalement inspiré de Squid Game. Intitulé Crab Game, son jeu reproduit l'univers et les épreuves de la série. Avec un avatar habillé comme dans la série, on peut ainsi jouer en multijoueur par exemple au "Un, deux, trois, soleil mortel" qui a marqué les esprits des spectateurs, ainsi qu'à d'autres mini-jeux. Dans un making of totalement absurde et décalé, le développeur Dani explique que la hype pour Squid Game risquait de ne pas durer. Il lui fallait donc créer son jeu le plus vite possible. Il y est parvenu en seulement deux semaines.

Le plus intéressant dans ce making of, c'est de voir la facilité avec laquelle Dani parvient à avancer étape par étape dans le développement du jeu. En utilisant des animations gratuites ou des outils de développement fournis par Steam. C'est d'ailleurs sur la plateforme de jeux vidéo que Crab Game est disponible. Évidemment, la qualité première de ce jeu n'est pas son design. Il s'agit surtout de proposer avec peu de moyens un divertissement efficace en surfant sur la tendance de Squid Game. Cette proposition de Dani semble en tout cas avoir convaincu de nombreux joueurs. D'après Polygon, Crab Game a déjà attiré plus de 30 000 joueurs simultanés sur Steam, et plus de 20 000 spectateurs sur Twitch.

Pour tester Crab Game, rendez-vous sur Steam pour jouer sur PC. Les versions Mac et Linux sont disponibles sur Itch. On vous laisse vous faire une idée des différents mini-jeux avec la vidéo ci-dessous :